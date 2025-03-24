Двадцатидвухлетняя Миротворцева выступала в Словакии на этапе World Race Walking Tour в категории до 23 лет. Хотя ее результат не учитывался в официальном зачете, по сравнению с остальными спортсменками этой возрастной группы она показала лучшее время. Победу в категории одержала венгерка Тициана Шпиллер с результатом 45.39.

Собственный рекорд, установленный в начале февраля (46.36), Миротворцева улучшила более чем на минуту.

На прошедших в Дуднице соревнованиях состоялись соревнования и на более длинные дистанции. В спортивной ходьбе на 35 км был установлен мировой рекорд – его автором стал канадец Эван Данфи, показавший результат 2:21.40. Это на семь секунд быстрее прежнего достижения, принадлежавшего японцу Масаторе Кавано с октября прошлого года.