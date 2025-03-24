Будущий министр инфраструктуры хочет помочь остальной Эстонии догнать Таллинн

По словам Лейса, премьер-министр Кристен Михал позвонил ему и попросил подумать о служении стране. «И мне эта идея понравилась - я был патриотом Южной Эстонии и занимался здесь различными видами деятельности. Теперь появилась возможность послужить всему эстонскому государству», - сказал он.