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Будущий министр инфраструктуры хочет помочь остальной Эстонии догнать Таллинн

Перевод: София Солдатенко
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Будущему министру инфраструктуры нравится идея служения стране.
Будущему министру инфраструктуры нравится идея служения стране. Фото: Maanus Kullamaa

Уроженец Пыльва Кульдар Лейс, который стал кандидатом на пост министра инфраструктуры, поставил перед собой цель сделать так, чтобы развитие Эстонии было более равномерным и другие регионы смогли догнать Таллинн.

По словам Лейса, премьер-министр Кристен Михал позвонил ему и попросил подумать о служении стране. «И мне эта идея понравилась - я был патриотом Южной Эстонии и занимался здесь различными видами деятельности. Теперь появилась возможность послужить всему эстонскому государству», - сказал он.

«Министр инфраструктуры - это для меня абсолютно подходящая сфера деятельности, поскольку там быстро ничего не происходит, а результаты видны спустя десятилетия», - добавил руководитель SA Tartu 2024, у которого есть опыт работы в различных сферах предпринимательства.

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