Основатель сети магазинов Universaal Universum Маргус Калам рассказал, что дела у компании идут не очень – оборот сильно упал, пишет dv.ee.
Некогда популярной сети приходится закрывать магазины и сокращать сотрудников
«Мы сводим концы с концами, закрыли некоторые магазины и сократили работников», – признался он в эфире передачи радио Äripäev.
По словам Калама, компания не планирует полностью прекращать деятельность, но сколько магазинов продолжит работу, станет ясно к концу этого года: «В ноябре мы закрыли магазин в Ласнамяэ. У нас их осталось десять, плюс оптовый склад».
Одной из причин падения продаж является тот факт, что Universaal Universum продает продукцию, которую не потребляют каждый день, и на которой экономят в первую очередь, если денег становится меньше.
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