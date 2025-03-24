Некогда популярной сети приходится закрывать магазины и сокращать сотрудников

«Мы сводим концы с концами, закрыли некоторые магазины и сократили работников», – признался он в эфире передачи радио Äripäev.

По словам Калама, компания не планирует полностью прекращать деятельность, но сколько магазинов продолжит работу, станет ясно к концу этого года: «В ноябре мы закрыли магазин в Ласнамяэ. У нас их осталось десять, плюс оптовый склад».

Одной из причин падения продаж является тот факт, что Universaal Universum продает продукцию, которую не потребляют каждый день, и на которой экономят в первую очередь, если денег становится меньше.

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