Знаменитый футбольный тренер Роман Убакиви отмечает юбилей

Родившийся 24 марта 1945 года, Убакиви стал чемпионом Эстонской ССР (1970) и обладателем кубка (1971, 1973) по футболу. Он начал работать тренером в 1975 году и работал в нескольких спортивных школах, наиболее известной из которых была команда «Львы», действовавшая в 1980-х годах и заложившая основу возрожденной национальной сборной Эстонии. Среди его учеников - Отть Мытсник, Тийт Кымпер, Урмас Хепнер, Сепо Вильдерсон, Мартин Рейм, Март Поом, Индро Олуметс, Марко Кристал, Ристо Калласте, Тоомас Калласте и Тоомас Крым.

В 1994–1995 годах Убакиви был главным тренером мужской сборной Эстонии, а в 1996–1997 годах — главным тренером сборной Эстонии до 21 года. С 1993 по 1995 год он тренировал ФК «Флора», дважды приведя клуб к победе в чемпионате Эстонии и один раз к победе в кубке.

Убакиви также входил в совет ЭФС и завоевал золотую медаль этой организации (2004). В 2001 году Эстонское государство наградило его орденом «За заслуги» Красного Креста V степени, а в 2020 году он был избран в Зал спортивной славы Эстонии.