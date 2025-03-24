Спасатели получили вызов: у церкви загорелся автомобиль

В субботу, чуть раньше часа дня, поступило сообщение о пожаре в деревне Яама, волости Муствеэ. Очевидцы пытались потушить огонь сами. На месте выяснилось, что сжигали ветки яблони, рядом были средства для тушения, но сильный порыв ветра перекинул пламя на сухую траву. Пожар окончательно потушили добровольцы из Вооре.