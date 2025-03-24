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Спасатели получили вызов: у церкви загорелся автомобиль

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Рядом с церковью в Лохусуу сгорел автомобиль.
Рядом с церковью в Лохусуу сгорел автомобиль. Фото: Lõuna päästekeskus

На выходных спасатели помогали спилить дерево, потушили горящую сухую траву и ликвидировали возгорание автомобиля рядом с церковью.

В субботу, чуть раньше часа дня, поступило сообщение о пожаре в деревне Яама, волости Муствеэ. Очевидцы пытались потушить огонь сами. На месте выяснилось, что сжигали ветки яблони, рядом были средства для тушения, но сильный порыв ветра перекинул пламя на сухую траву. Пожар окончательно потушили добровольцы из Вооре.

Около двух часов дня спасатели выехали в деревню Керессааре, волость Пейпсияэре. Там хозяин участка спиливал дерево, и оно накренилось в сторону дома и линии электропередач. С помощью спецтехники дерево убрали.

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