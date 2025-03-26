В 24-м выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие Екатерина Чернова и София Солдатенко расскажут о том, как экс-полицейский, который прослужил в правоохранительных органах более 18 лет, напал на своего бывшего начальника.
Небывалый случай в Эстонии: экс-полицейский, проработавший на благо общества почти 20 лет, вдруг пошел на тяжкое преступление
22 апреля 2011 года около десяти часов вечера на пороге квартиры 49-летнего руководителя Раквереское отделение полиции Лембита Кальда неожиданно появился его бывший подчиненный - 39-летний Ивар Сеппен.
Ивар молча вошел в коридор квартиры и все время держал правую руку в кармане. Лембит почувствовал запах алкоголя и у него не осталось сомнений - Ивар явно был пьян.
Но тут Ивар вдруг сказал: «Ты не выйдешь на пенсию»
Глава отделения полиции понимал, что нет смысла сейчас беседовать с бывшим подчиненным, поэтому он положил руку на плечо Ивара, чтобы успокоить его, и предложил перенести разговор на более подходящий момент. Но тут Ивар вдруг сказал: «Ты не выйдешь на пенсию».
В этот момент Ивар достал из кармана руку, в которой держал нож. Лембит сделал шаг назад, но не успел увернуться и был ранен. Они оба рухнули на пол, началась борьба.
«Я думал только о том, что если я сейчас потеряю сознание, то жена и дочь, которые были в квартире, окажутся без защиты»
Ивар несколько раз пытался ударить лежавшего Лембита ножом в лицо и грудь. Лембиту удавалось отражать удары, но в какой-то момент нож все-таки пронзил его правое плечо.
Руководитель отделения полиции почувствовал слабость. «Я думал только о том, что если я сейчас потеряю сознание, то жена и дочь, которые были в квартире, окажутся без защиты», - сказал он позднее в суде.
О том, почему экс-полицейский вдруг решил напасть на своего начальника, какое наказание он получил за это и почему спустя годы вновь оказался на скамье подсудимых, слушайте в 24-м выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: публикации в СМИ, судебные дела.
Озвучивали: Валерия Ермакова, Даниэль Гилман и Сергей Светлов.
По техническим причинам в этом выпуске есть небольшие проблемы со звуком. Приносим извинения за неудобства.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.