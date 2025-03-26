Небывалый случай в Эстонии: экс-полицейский, проработавший на благо общества почти 20 лет, вдруг пошел на тяжкое преступление

22 апреля 2011 года около десяти часов вечера на пороге квартиры 49-летнего руководителя Раквереское отделение полиции Лембита Кальда неожиданно появился его бывший подчиненный - 39-летний Ивар Сеппен.

Ивар молча вошел в коридор квартиры и все время держал правую руку в кармане. Лембит почувствовал запах алкоголя и у него не осталось сомнений - Ивар явно был пьян.

Но тут Ивар вдруг сказал: «Ты не выйдешь на пенсию»

Глава отделения полиции понимал, что нет смысла сейчас беседовать с бывшим подчиненным, поэтому он положил руку на плечо Ивара, чтобы успокоить его, и предложил перенести разговор на более подходящий момент. Но тут Ивар вдруг сказал: «Ты не выйдешь на пенсию».

В этот момент Ивар достал из кармана руку, в которой держал нож. Лембит сделал шаг назад, но не успел увернуться и был ранен. Они оба рухнули на пол, началась борьба.

«Я думал только о том, что если я сейчас потеряю сознание, то жена и дочь, которые были в квартире, окажутся без защиты»

Ивар несколько раз пытался ударить лежавшего Лембита ножом в лицо и грудь. Лембиту удавалось отражать удары, но в какой-то момент нож все-таки пронзил его правое плечо.