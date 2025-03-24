Андрес Сутть: к морским ветропаркам вернемся только на следующих выборах

«В конце этого года мы это решение принять не сможем. У нас нет никакой необходимости соревноваться со временем», - сказал Сутть в интервью новостному порталу ERR.

«Лично я верю в потенциал морской ветроэнергетики, но все должно быть финансово осуществимо. Это не тема этого года, возможно, даже не следующего», - добавил он.

Сутть также отметил, что продвижение наземных ветропарков - это не только вопрос тендеров, но и вопрос доверия между местными сообществами, застройщиками и государством. «Если сообщество не согласно, мы не сможем построить ни одного ветропарка», - подчеркнул Сутть.

Предыдущий состав правительства договорился в январе о проведении тендеров на строительство наземных и морских ветропарков объемом в 4 ТВт/ч уже в апреле. Это должно утроить производство ветроэнергии в Эстонии. На практике это означает установку 100–120 ветряков на суше и строительство морского парка из 50–60 ветряков.