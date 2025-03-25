ОТ ПОЛИТОЛОГА Как распознать буллинг по отношению к подросткам-эмигрантам: первые звоночки и рекомендации для ребенка

5. Изменение круга общения. Подростки, которые переживают буллинг, могут отдалиться от друзей или резко сменить круг общения. Также возможен отказ от любых социальных активностей и изоляция.

6. Снижение самооценки. Если ребенок начинает говорить о себе в негативном ключе, проявляет неуверенность или начинает сомневаться в своих способностях, это также может быть признаком буллинга. Агрессоры часто пытаются унизить и деморализовать свою жертву, что отражается на ее самооценке.

Что может сделать ребенок в ситуации, когда его травят?

Важно научить ребенка правильным действиям, если он сталкивается с буллингом. Понимание того, как защитить себя, поможет сохранить его психическое здоровье и избежать дальнейших осложнений.

1. Не молчи о проблеме. Первый шаг в борьбе с буллингом - это признание проблемы. Объясните ребенку, что о травле нужно говорить, даже если ему страшно или стыдно. Ребенок должен знать, что он может обратиться к взрослым - родителям, учителям, школьному психологу - и рассказать о ситуации.

2. Не вступай в конфликт. Важно научить ребенка избегать агрессивных ответов. Обычно агрессоры стремятся вызвать реакцию, поэтому важно сохранять спокойствие и не вступать в конфликт. Например, можно использовать техники ассертивного поведения - четко, но спокойно сказать агрессору, что его поведение недопустимо.