Украинские подростки, пережившие потерю дома, близких или стабильности, оказываются в новой среде, где могут столкнуться с буллингом из-за своих культурных и национальных отличий. Эти факторы влияют на их эмоциональное состояние и социальную адаптацию. Наталья Шевченко дает рекомендации, как можно помочь подросткам в таких обстоятельствах.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Как распознать буллинг по отношению к подросткам-эмигрантам: первые звоночки и рекомендации для ребенка
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Буллинг среди подростков - это серьезная проблема, особенно для украинцев, которые сталкиваются с дополнительными стрессовыми факторами, такими как эмиграция из-за войны. Подростки-иммигранты попадают в новое окружение, часто чувствуют себя изолированными, не понимают местную культуру и могут страдать от посттравматических стрессовых расстройств.
В этих условиях они становятся особенно уязвимыми к травле. Как психолог, хочу поделиться своим опытом в том, как распознать буллинг на ранних стадиях и что может сделать ребенок, чтобы защитить себя.
Первые звоночки травли: как ее распознать?
1. Изменения в поведении и настроении. Один из основных индикаторов того, что ребенка могут травить, - это резкое изменение его поведения. Ребенок может стать замкнутым, раздражительным или начать избегать общения. Также могут наблюдаться частые перепады настроения - от грусти до агрессии.
2. Избегание школы или внеклассных мероприятий. Подростки, которые сталкиваются с буллингом, часто начинают избегать школы или школьных мероприятий. Они могут находить причины, чтобы не ходить в школу, жаловаться на недомогание или бояться встречи с агрессорами.
3. Внезапное снижение успеваемости. Буллинг может влиять на концентрацию и способность к обучению. Падение успеваемости, потеря интереса к учебе или трудности с выполнением домашних заданий могут быть сигналом того, что ребенок испытывает сильный стресс из-за травли.
4. Физические симптомы. Стресс от буллинга может проявляться в виде физических симптомов, таких как головные боли, боли в животе или нарушение сна. Ребенок может жаловаться на постоянное чувство усталости или тревоги.
5. Изменение круга общения. Подростки, которые переживают буллинг, могут отдалиться от друзей или резко сменить круг общения. Также возможен отказ от любых социальных активностей и изоляция.
6. Снижение самооценки. Если ребенок начинает говорить о себе в негативном ключе, проявляет неуверенность или начинает сомневаться в своих способностях, это также может быть признаком буллинга. Агрессоры часто пытаются унизить и деморализовать свою жертву, что отражается на ее самооценке.
Что может сделать ребенок в ситуации, когда его травят?
Важно научить ребенка правильным действиям, если он сталкивается с буллингом. Понимание того, как защитить себя, поможет сохранить его психическое здоровье и избежать дальнейших осложнений.
1. Не молчи о проблеме. Первый шаг в борьбе с буллингом - это признание проблемы. Объясните ребенку, что о травле нужно говорить, даже если ему страшно или стыдно. Ребенок должен знать, что он может обратиться к взрослым - родителям, учителям, школьному психологу - и рассказать о ситуации.
2. Не вступай в конфликт. Важно научить ребенка избегать агрессивных ответов. Обычно агрессоры стремятся вызвать реакцию, поэтому важно сохранять спокойствие и не вступать в конфликт. Например, можно использовать техники ассертивного поведения - четко, но спокойно сказать агрессору, что его поведение недопустимо.
3. Ищи поддержку у друзей. Социальная поддержка очень важна для ребенка в этот период. Объясните подростку, что он не должен оставаться один. Друзья могут помочь морально, поддержать в сложных ситуациях или даже вмешаться, если они видят несправедливое отношение к нему.
4. Записывай случаи буллинга. Важно фиксировать все случаи - это поможет доказать факт травли, если возникнет необходимость обратиться к администрации школы или в другие инстанции. Можно вести дневник, в котором записывать события, даты, время и имена агрессоров.
5. Обращайся к взрослым. Если буллинг продолжается или усиливается, важно сообщить об этом взрослым. Учитель или школьный психолог должны знать о проблеме и принять меры для ее решения.
6. Развивай свои навыки и интересы. Одна из лучших стратегий противодействия буллингу - это развитие собственных интересов и увлечений. Это помогает укрепить самооценку и найти новый круг общения, где ребенок будет чувствовать себя уверенно и защищенно.
7. Обращайся к психологу. Если буллинг оставляет сильный эмоциональный след или ребенок не может самостоятельно справиться со стрессом, важно обратиться к психологу. Специалист поможет проработать эмоции, научит стратегиям преодоления и поддержит в трудный период.
Как поддержать ребенка?
Роль родителей и педагогов чрезвычайно важна в борьбе с буллингом. Они должны быть внимательными к изменениям в поведении подростков и поддерживать их в сложных ситуациях. Регулярные беседы, совместное обсуждение проблем и обучение навыкам самозащиты могут значительно снизить негативное влияние травли на ребенка.
Подростки-эмигранты особенно уязвимы к травле из-за их культурных и языковых барьеров, поэтому социальная интеграция, психологическая поддержка и развитие их сильных сторон являются ключевыми факторами для успешной адаптации. Важно, чтобы дети знали, что они не одни, что есть много ресурсов и людей, готовых помочь им справиться с буллингом.
Буллинг - это проблема, которую можно преодолеть вместе, и вовремя оказанная помощь может значительно изменить жизнь ребенка к лучшему.