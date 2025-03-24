Госсуд обязал PPA пересмотреть отказ в продлении разрешения на оружие

Коллегия по административным делам Государственного суда пояснила, что по мере роста популярности электронных сервисов для общения с государством, к таким системам нужно предъявлять все более строгие требования - они должны быть удобными для пользователей и надежно защищать личные данные.

Гражданин, желавший продлить разрешение на оружие, подал соответствующее заявление в PPA с опозданием на два дня, объяснив это тем, что не смог своевременно попасть на прием к психиатру и семейному врачу. Он пытался подать заявление в срок, но система самообслуживания не позволила это сделать без медицинской справки. PPA отказался учитывать задержку, заявив, что заявитель должен был заранее записаться к врачу.

Государственный суд указал, что система самообслуживания может направлять пользователя и требовать заполнения обязательных полей, чтобы заявление было оформлено правильно. Она не обязана принимать заявления с ошибками или без нужных документов. Но это допустимо только в том случае, если человек может подать такое неполное заявление другим способом - без лишних сложностей - и если информация об этих альтернативах доступна и понятна.

Коллегия также подчеркнула, что по мере развития общества и увеличения использования электронных сервисов взаимодействия с государством, требования к таким системам по удобству и безопасности будут расти. Со временем у электронных каналов может вообще не остаться равноценных альтернатив. Учитывая риски, связанные с обработкой персональных данных, система самообслуживания в целом является более подходящим каналом для подачи заявлений по сравнению, например, с отправкой по электронной почте.

В данном случае у заявителя действительно была возможность подать неполное заявление другими способами, например, по электронной почте, и он знал об этой возможности. Тем не менее, длительное ожидание приема у врачей, которое трудно предугадать, было признано уважительной причиной для восстановления срока подачи заявления. Решением суда PPA обязано восстановить срок и повторно рассмотреть заявление.