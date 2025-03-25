Внимательно читайте договор: жительница Таллинна получила травму за границей, но страховая фирма отказалась компенсировать лечение

Времени обращаться к врачу уже не было. С горем пополам Марина долетела до Таллинна и сразу же отправилась в отделение экстренной медицины: «Там мне выписали ортоз за 65 евро и костыль за восемь евро, после чего отправили отдыхать. Оказалось, что у меня растяжение внутренней связки колена».