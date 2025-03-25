Внимательно читайте договор: жительница Таллинна получила травму за границей, но страховая фирма отказалась компенсировать лечение

В конце февраля Марина, обратившаяся в редакцию Rus.Postimees, отправилась в отпуск в Пхукет. Две недели пролетели незаметно - и вот отдохнувшая, загорелая и полная положительных эмоций Марина готовится к возвращению домой. Но тут случилось непредвиденное.
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«В последний день отпуска я получила серьезную травму: пыталась удержать гидроцикл и повредила колено», - рассказывает она.