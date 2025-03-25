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Внимательно читайте договор: жительница Таллинна получила травму за границей, но страховая фирма отказалась компенсировать лечение

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В последний день отпуска Марина получила серьезную травму, но решила не обращаться к врачу за границей.
В последний день отпуска Марина получила серьезную травму, но решила не обращаться к врачу за границей. Фото: Shutterstock

В конце февраля Марина, обратившаяся в редакцию Rus.Postimees, отправилась в отпуск в Пхукет. Две недели пролетели незаметно - и вот отдохнувшая, загорелая и полная положительных эмоций Марина готовится к возвращению домой. Но тут случилось непредвиденное.

«В последний день отпуска я получила серьезную травму: пыталась удержать гидроцикл и повредила колено», - рассказывает она. 

Времени обращаться к врачу уже не было. С горем пополам Марина долетела до Таллинна и сразу же отправилась в отделение экстренной медицины: «Там мне выписали ортоз за 65 евро и костыль за восемь евро, после чего отправили отдыхать. Оказалось, что у меня растяжение внутренней связки колена». 

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