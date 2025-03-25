Законодатель считает, что в подобных случаях не обязательно согласие или подтверждение от иностранной организации, с которой требуется разорвать связи, изменения можно внести в регистр религиозных объединений и без документа, подтверждающего такое согласие.

Дело не только в РПЦ и Кирилле

Представители инициатора законопроекта - Министерства внутренних дел - не раз объясняли, что полномасштабная агрессия России против Украины радикально изменила картину безопасности как в Европе, так и в Эстонии.

Русская Православная Церковь и её глава, патриарх Московский Кирилл (Гундяев), с момента начала войны активно поддерживают и оправдывают агрессию, тем самым превратив Русскую православную церковь и Московский патриархат в часть гибридного арсенала Российской Федерации.

Патриарха Кирилла нельзя отделять от режима Путина

17 апреля 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой сказано: «Ассамблея призывает все страны рассматривать патриарха Кирилла и иерархию Русской православной церкви как идеологическое продолжение режима Владимира Путина, которое соучаствует в военных и преступлениях против человечности, совершённых во имя Российской Федерации и идеологии „Русского мира“».

Рийгикогу в заявлении от 18 октября 2022 года признал режим России террористическим, а в заявлении от 6 мая 2024 года признал Московский патриархат организацией, поддерживающей военную агрессию РФ.