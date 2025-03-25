В среду предстоит голосование во втором чтении по законопроекту, который, в случае его принятия, внесет изменения в Закон о церквях и приходах. Объясняем, что он означает для рядовых прихожан и церкви как организации, нарушает ли право на свободу вероисповедания и что будет с православными приходами Московского патриархата в Эстонии.
Просто и ясно ⟩ Решающее голосование по вопросу православной церкви уже завтра. Что на самом деле произойдет? (23)
Одним из ключевых изменений, предусмотренных законопроектом, является предотвращение возможного нежелательного влияния. Что это значит на практике?
Во-первых, церковь, приход, монастырь или союз приходов не смогут в своей руководствоваться указаниями лиц или организаций, находящихся за рубежом, которые имеют на них существенное влияние.
Также не будет допускаться связь с такими иностранными лицами и организациями на основании устава, договора или других документов, определяющих деятельность религиозной организации в Эстонии.
Запрет касается случаев, когда зарубежный религиозный центр, орган управления, духовный лидер или организация представляют угрозу для государственной безопасности Эстонии, ее конституционного строя или общественного порядка.
На практике такая угроза может выражаться в поддержке военной агрессии, в призывах к войне, террористическим преступлениям или в призывах к незаконному применению силы.
Во-вторых, законопроект предлагает запретить назначать на должности в церковных организациях Эстонии людей, которым в течение последних десяти лет было отказано в выдаче визы или вида на жительство, кому они не были продлены либо были аннулированы на основании угрозы национальной безопасности.
В-третьих, уточняются требования к названиям религиозных объединений и духовным званиям. Будут предусмотрены меры, которые можно предпринять в случае использования названия, вводящего в заблуждение. Кроме того, будут уточнены требования к уставу религиозной организации.
Согласно переходным положениям, религиозные организации будут обязаны привести свою деятельность, устав и состав правления в соответствие с законом в течение двух месяцев с момента вступления его в силу. Фактически им придется принять те решения, которых они на сегодня принимать отказываются.
Законодатель считает, что в подобных случаях не обязательно согласие или подтверждение от иностранной организации, с которой требуется разорвать связи, изменения можно внести в регистр религиозных объединений и без документа, подтверждающего такое согласие.
Дело не только в РПЦ и Кирилле
Представители инициатора законопроекта - Министерства внутренних дел - не раз объясняли, что полномасштабная агрессия России против Украины радикально изменила картину безопасности как в Европе, так и в Эстонии.
Русская Православная Церковь и её глава, патриарх Московский Кирилл (Гундяев), с момента начала войны активно поддерживают и оправдывают агрессию, тем самым превратив Русскую православную церковь и Московский патриархат в часть гибридного арсенала Российской Федерации.
Патриарха Кирилла нельзя отделять от режима Путина
17 апреля 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой сказано: «Ассамблея призывает все страны рассматривать патриарха Кирилла и иерархию Русской православной церкви как идеологическое продолжение режима Владимира Путина, которое соучаствует в военных и преступлениях против человечности, совершённых во имя Российской Федерации и идеологии „Русского мира“».
Рийгикогу в заявлении от 18 октября 2022 года признал режим России террористическим, а в заявлении от 6 мая 2024 года признал Московский патриархат организацией, поддерживающей военную агрессию РФ.
По мнению экспертов МВД, разработавших законопроект, примеры из Болгарии, Молдовы, Швеции и Норвегии, Украины указывают на чёткий паттерн: структуры Московского патриархата и их священнослужители используются Россией для ведения враждебной влияния и даже шпионажа.
Хотя в ходе общественного обсуждения этого законопроекта в основном сосредоточились на вопросах, связанных с Российской Федерацией и Русской Православной Церковью, МВД подчеркивает, что нельзя исключать, что в будущем аналогичные процедуры придется применять и к другим религиозным объединениям, возглавляемым духовными лидерами, связанными с террористическими режимами.
Какие есть варианты решения проблемы?
Большинство приходов ЭПЦ МП, включая Пюхтицкий женский ставропигиальный монастырь, до советской оккупации входили в состав Православной церкви Эстонии (ПЦЭ), она же известна как Эстонская апостольская православная церковь.
Сегодня ЭПЦ МП, и Пюхтицкий монастырь ссылаются на канонические причины, по которым, по их мнению, разорвать связи с Московским патриархатом невозможно. Для решения проблемы ПЦЭ предложила ЭПЦ МП стать самостоятельным викариатом ПЦЭ с сохранением всей русской православной традиции.
Правда и ложь в высказываниях о законопроекте
В связи с законопроектом возникло множество устойчивых мифов, которые не соответствуют действительности.
Миф 1: в Эстонии запрещают русское православие и русскую православную традицию. На самом деле русское православие и русская православная традиция в Эстонии не запрещаются и не будут запрещены. Эта традиция существует на эстонской земле уже несколько столетий.
Сегодня в составе ПЦЭ действуют приходы, следующие русской традиции. Русская православная традиция вовсе не синоним Московского патриархата.
Миф 2: поправки к закону приведут к закрытию русских православных церквей и Пюхтицкого монастыря.
Целью предложенных изменений является не закрытие церквей ЭПЦ МП и не закрытие Пюхтицкого монастыря. В период 1993-2002 годов приходская структура Русской православной церкви в Эстонии (ныне это ЭПЦ МП) действовала вообще без статуса юридического лица, но церкви оставались открытыми для прихожан. Это касается и Пюхтицкого монастыря, который был включён в реестр церквей и приходов только в 1997 году.
Миф 3: будет нарушена свобода вероисповедания, гарантированная Конституцией.
Свобода вероисповедания не является абсолютной. Поправки не ограничивают реализацию свободы вероисповедания, а защищают её, предотвращая вмешательство враждебных структур под видом религиозной деятельности.
МИФ 4: угроза национальной безопасности не может быть основанием для ограничения деятельности религиозных организаций. На самом деле свобода деятельности религиозных объединений связана не только с вероисповеданием, но и с другими ценностями, закреплёнными в Конституции и международном праве.
Конкретные ограничения всегда являются результатом оценки баланса между разными правами и обязанностями. Государство обязано защищать права всех людей и сообществ, находящихся на его территории. Это включает не только свободу вероисповедания, но и право на безопасность.
Преамбула Конституции прямо говорит о гарантиях для общественного порядка и национальной безопасности. Статья 11 Европейской конвенции о правах человека допускает ограничения на свободу объединений, в том числе религиозных, если они необходимы в демократическом обществе для обеспечения безопасности государства и общественного порядка.
МИФ 5: у государства не было претензий к ЭПЦ МП и Пюхтицкому монастырю.
На самом деле были. Патриарх Московский Кирилл является высшим органом управления и ЭПЦ МП, и Пюхтицкого монастыря. Это означает, что он юридически включён в структуру управления обеих организаций и обладает реальными полномочиями по вопросам руководства и кадров.
Ни одно решение общего собрания ЭПЦ МП не вступает в силу без его утверждения. В заявлении Рийгикогу от 6 мая 2024 года в отношении Московского патриархата была выражена чёткая и недвусмысленная позиция.
Кроме того, согласно официальным документам самой ЭПЦ МП, её высшим духовным руководителем в Эстонии является гражданин Российской Федерации Валерий Решетников (митрополит Евгений), которому в 2024 году Департамент полиции и погранохраны отказал в продлении вида на жительство по причине угрозы национальной безопасности.
Миф 6: Патриарх Кирилл выступает не как глава церкви, а как частное лицо, поэтому ЭПЦ МП к его словам отношения не имеет.
Обычный прихожанин может не знать, как формируются официальные позиции церкви, и кто именно их выражает. Но для общественности и самих верующих важно понимать: призывая к войне, патриарх выступает не от своего гражданского имени Владимир Гундяев, а под церковным именем «патриарх Кирилл».
Это значит, что он говорит от имени всей церкви. Это не личное мнение гражданина РФ Гундяева, а официальная позиция главы Русской православной церкви и ее высшего духовного авторитета.