Эксперт: экономия на обслуживании автомобиля может впоследствии обернуться дорогостоящим ремонтом

По словам Силламаа, одной из главных причин регулярного посещения сервиса является сохранение заводской гарантии.

«Если обслуживание будет пропущено, может случиться так, что гарантия больше не будет действовать, а это означает большие затраты в будущем. Еще более важно то, что регулярное обслуживание помогает сохранить рыночную стоимость автомобиля - записи о проведенных в официальном представительстве обслуживания сохраняются в истории обслуживания автомобиля. Это облегчает продажу машины по хорошей цене», - утверждает Силламаа.

По словам Силламаа, часто думают, что обслуживание сводится только к замене масла, но на самом деле это не так. В зависимости от модели проверяется и обслуживается до 30 различных пунктов, от смазки дверных петель до обслуживания тормозной системы - автомобиль досконально осматривается.

«Частота обслуживания зависит от пробега и возраста машины. Небольшое техобслуживание проводится каждые 15 000 км. Более обширные проверки, включающие также осмотр кузова, обеспечивают 12-летнюю гарантию от сквозной коррозии и записываются в сервисную книжку - проводятся каждые 30 000 км», - добавляет он.

Как утверждает Силламаа, если автомобиль обслуживается надлежащим образом, он остается в рабочем состоянии, и вероятность неожиданных расходов снижается.

«Например, был случай, когда промежуточное обслуживание, которое стоило бы примерно 400 евро, не было выполнено, и в итоге владельцу пришлось заплатить за ремонт 1600 евро. Чтобы избежать таких ситуаций, важно вовремя проводить техническое обслуживание, предотвращая внезапные поломки», - объясняет он.