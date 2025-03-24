Ожидалось, что в начале февраля груз с наркотиками достигнет получателя в Нидерландах. О возможном перемещении груза сообщили компетентные органы Нидерландов и Бельгии, сообщает портал Rus.Tvnet со ссылкой на Латвийское телевидение.

Конфискованный объем эквивалентен примерно одной пятой от всего героина, который ежегодно изымается во всех странах Европейского союза (8-10 тонн).

Служба государственных доходов Латвии (VID) инициировала служебную проверку, чтобы выяснить, как именно отреагировали структурные подразделения службы, когда была получена точная информация о том, что груз проходит через Латвию.

Немецкая таможня обнаружила героин, проверяя груз с помощью мобильного рентгеновского устройства.

Наркотики, герметично запаянные в пакеты, были спрятаны в 11 000 флаконов, которые также выполняли функцию освежителей воздуха с ароматом лаванды.

Как пишет Rus.Tvnet, скорее всего, груз поступил по так называемому Северному маршруту - он проходит из Центральной Азии через Россию и страны Балтии, а затем направляется в Центральную Европу.

Сообщение о поступлении в ЕС крупной партии героина получила и Таможенная служба Латвии.

Представители латвийской таможни подчеркивают, что груз не пересекал внешнюю границу Латвии, то есть, границу с Россией или Беларусью, где действует таможенная служба.

Скорее всего, героин попал в Латвию со стороны Эстонии, предполагают местные специалисты.

«Камеры, установленные в местах пересечения границы на главных автодорогах страны, этот груз не зафиксировали, но также неизвестно, двигался ли автомобиль именно по этим дорогам», - дополняет картину латвийский портал.