Немецкая таможня сообщила о задержании в Травемюнде рекордной партии героина - 450 килограммов. По приблизительным оценкам, стоимость такого груза может составлять около 30 миллионов евро. Груз прибыл в Германию на пароме из Лиепаи.
Ожидалось, что в начале февраля груз с наркотиками достигнет получателя в Нидерландах. О возможном перемещении груза сообщили компетентные органы Нидерландов и Бельгии, сообщает портал Rus.Tvnet со ссылкой на Латвийское телевидение.
Конфискованный объем эквивалентен примерно одной пятой от всего героина, который ежегодно изымается во всех странах Европейского союза (8-10 тонн).
Служба государственных доходов Латвии (VID) инициировала служебную проверку, чтобы выяснить, как именно отреагировали структурные подразделения службы, когда была получена точная информация о том, что груз проходит через Латвию.
Немецкая таможня обнаружила героин, проверяя груз с помощью мобильного рентгеновского устройства.
Наркотики, герметично запаянные в пакеты, были спрятаны в 11 000 флаконов, которые также выполняли функцию освежителей воздуха с ароматом лаванды.
Как пишет Rus.Tvnet, скорее всего, груз поступил по так называемому Северному маршруту - он проходит из Центральной Азии через Россию и страны Балтии, а затем направляется в Центральную Европу.
Сообщение о поступлении в ЕС крупной партии героина получила и Таможенная служба Латвии.
Представители латвийской таможни подчеркивают, что груз не пересекал внешнюю границу Латвии, то есть, границу с Россией или Беларусью, где действует таможенная служба.
Скорее всего, героин попал в Латвию со стороны Эстонии, предполагают местные специалисты.
«Камеры, установленные в местах пересечения границы на главных автодорогах страны, этот груз не зафиксировали, но также неизвестно, двигался ли автомобиль именно по этим дорогам», - дополняет картину латвийский портал.