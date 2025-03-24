Государство планирует лишить крупные предприятия лесных субсидий

KIK объявил, что с этого года пересматривает систему поддержки частного лесного хозяйства, чтобы повысить биоразнообразие в эстонских лесах и направить субсидии в первую очередь мелким владельцам лесов, которым особенно нужна помощь в управлении лесными участками. В рамках нового подхода в лесные субсидии будут включены элементы, способствующие сохранению биоразнообразия, а также ограничен доступ крупных юридических лиц к финансовой поддержке.