Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) сообщил, что планирует исключить крупные предприятия из числа получателей части лесохозяйственных субсидий. Речь идет о фирмах, где работает более десяти человек и чей годовой оборот превышает полмиллиона евро.
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Государство планирует лишить крупные предприятия лесных субсидий
KIK объявил, что с этого года пересматривает систему поддержки частного лесного хозяйства, чтобы повысить биоразнообразие в эстонских лесах и направить субсидии в первую очередь мелким владельцам лесов, которым особенно нужна помощь в управлении лесными участками. В рамках нового подхода в лесные субсидии будут включены элементы, способствующие сохранению биоразнообразия, а также ограничен доступ крупных юридических лиц к финансовой поддержке.