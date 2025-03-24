Пн, 24.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Государство планирует лишить крупные предприятия лесных субсидий

Copy
Саженцы ели. Фото иллюстративное.
Саженцы ели. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig/Sakala

Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) сообщил, что планирует исключить крупные предприятия из числа получателей части лесохозяйственных субсидий. Речь идет о фирмах, где работает более десяти человек и чей годовой оборот превышает полмиллиона евро.

KIK объявил, что с этого года пересматривает систему поддержки частного лесного хозяйства, чтобы повысить биоразнообразие в эстонских лесах и направить субсидии в первую очередь мелким владельцам лесов, которым особенно нужна помощь в управлении лесными участками. В рамках нового подхода в лесные субсидии будут включены элементы, способствующие сохранению биоразнообразия, а также ограничен доступ крупных юридических лиц к финансовой поддержке.

«Более разнообразный лес лучше противостоит засухам, штормам и вредителям», - пояснил изменения вице-канцлер Министерства климата по вопросам биоразнообразия и охраны окружающей среды Антти Тооминг.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх