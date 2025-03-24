Актер Михаил Ефремов выйдет из тюрьмы раньше на два года и девять месяцев. Он пообещал бросить пить и заняться здоровьем.
Суд одобрил досрочное освобождение Михаила Ефремова из тюрьмы
Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил условно-досрочное освобождение (УДО) актера Михаила Ефремова.
Об этом в понедельник, 24 марта, сообщает госагентство ТАСС. Ходатайство об УДО подал сам Ефремов.
В постановлении судья заявил, что актер выйдет из тюрьмы раньше на два года, девять месяцев и семь дней.
Часть трансляции процесса опубликовал Telegram-канал Shot. 61-летний актер участвовал в заседании по видеосвязи из ИК-4 в Белгородской области.
«Главный мой враг - это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», - сказал Ефремов.
Он заявил, что раскаивается в совершенном преступлении и попросил прощения у родственников погибшего.
Ефремов пообещал больше не употреблять алкоголь и не нарушать закон. Он отметил, что сейчас ему необходимо лечение.
ДТП на Садовом кольце с участием Ефремова
ДТП по вине актера произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве.
В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова.
В момент происшествия артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.
Восьмого сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил его к 8 годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года.
В конце октября 2022 года октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.