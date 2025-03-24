Суд одобрил досрочное освобождение Михаила Ефремова из тюрьмы

Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил условно-досрочное освобождение (УДО) актера Михаила Ефремова.

Об этом в понедельник, 24 марта, сообщает госагентство ТАСС. Ходатайство об УДО подал сам Ефремов.

В постановлении судья заявил, что актер выйдет из тюрьмы раньше на два года, девять месяцев и семь дней.

Часть трансляции процесса опубликовал Telegram-канал Shot. 61-летний актер участвовал в заседании по видеосвязи из ИК-4 в Белгородской области.

«Главный мой враг - это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», - сказал Ефремов.

Он заявил, что раскаивается в совершенном преступлении и попросил прощения у родственников погибшего.

Ефремов пообещал больше не употреблять алкоголь и не нарушать закон. Он отметил, что сейчас ему необходимо лечение.

ДТП на Садовом кольце с участием Ефремова

ДТП по вине актера произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве.

В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова.

В момент происшествия артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Восьмого сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил его к 8 годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года.

В конце октября 2022 года октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.