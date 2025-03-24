Во вторник электричество ощутимо подешевеет

В Латвии и Литве во вторник электроэнергия будет стоить столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии ее стоимость составит в среднем на 64,4% ниже, 32,32 евро за мегаватт-час. Выше всего стоимость электричества поднимется в системе Nord Pool в этот день в Австрии, где она в среднем составит 124,76 евро за мегаватт-час.

Самой высокой - 156,54 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в Эстонии во вторник вечером, с 19 до 20 часов, а самой низкой - с 3 до 4 часов ночи, когда она упадет до 25,04 евро.

В феврале средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 151,85 евро за мегаватт-час, что на 101,1% больше, чем в феврале 2024 года, когда средняя месячная цена составила 75,52 евро за мегаватт-час. По сравнению с январем средняя биржевая цена выросла на 65%.