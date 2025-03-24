Olvi - материнская компания A. Le Coq - и два других крупных финских производителя пива и безалкогольных напитков начали забастовку, которая продлится до пятницы. Некоторые розничные сети предполагают, что в магазинах может возникнуть дефицит любимых напитков потребителей.
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Работники материнской компании A. Le Coq и других пивоваренных заводов объявили забастовку
В забастовке принимают участие пивоваренный завод Olvi в Ийсалми, пивоваренный завод Hartwall в Лахти и пивоваренный завод Sinebrychoff в Керава. Все три компании производят самые известные в Финляндии алкогольные и безалкогольные напитки, такие как Coca-Cola, Pepsi, Jaffa, Fanta, лонг-дринки (алкогольные коктейли достаточно большого объема) и несколько марок пива.