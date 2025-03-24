Работники материнской компании A. Le Coq и других пивоваренных заводов объявили забастовку

В забастовке принимают участие пивоваренный завод Olvi в Ийсалми, пивоваренный завод Hartwall в Лахти и пивоваренный завод Sinebrychoff в Керава. Все три компании производят самые известные в Финляндии алкогольные и безалкогольные напитки, такие как Coca-Cola, Pepsi, Jaffa, Fanta, лонг-дринки (алкогольные коктейли достаточно большого объема) и несколько марок пива.