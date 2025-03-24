Исследование, проведенное Центром стратегических ресурсов Эстонии, показало, что одной из самых серьезных проблем, способных затруднить функционирование общества в кризисной ситуации, является нехватка генераторов, особенно в многоквартирных домах.
Исследование выявило нехватку генераторов в условиях кризиса
В условиях масштабного кризиса узким местом может стать бесперебойная работа розничной торговли. Местным самоуправлениям и поставщикам жизненно важных услуг необходима централизованная поддержка в приобретении альтернативных средств связи. Также исследование подчеркнуло важность возможности быстрой адаптации требований и правил предоставления услуг в условиях кризиса.
Центр стратегических резервов совместно с Министерством экономики и коммуникаций провел в конце прошлого года исследование, целью которого было определить, какие запасы целесообразно формировать централизованно и как лучше обеспечить надежность поставок при взаимодействии разных участников.
В рамках качественного исследования были опрошены представители 12 муниципалитетов и около 40 поставщиков жизненно важных и социально значимых услуг.
Одним из предложений участников исследования было создать централизованный запас генераторов, поскольку предыдущий опыт показал, что в кризисных ситуациях их всегда не хватает и их сложно быстро достать. Однако также выяснилось, что одного генератора недостаточно - необходима подготовка зданий для подключения, чего часто нет.
Руководитель проекта исследования, глава отдела развития Центра ресурсов Виола Мурд отметила, что, например, в надежность водоснабжения и централизованного отопления вкладывались в течение многих лет, и эти предприятия могут продолжать работу даже при отключении электричества.
«Услуга теоретически доступна, но до потребителя не доходит, потому что в многоквартирных домах не обеспечена энергетическая устойчивость. Помочь может генератор, который запустит насосы, чтобы горячая вода дошла до радиаторов. Несмотря на государственные меры поддержки и информационные кампании, жилищные товарищества не проявляют особого интереса к подключению домов к генераторам. Типы генераторов различаются, подключения должны соответствовать мощности, а владелец здания должен уметь обращаться с оборудованием и обеспечивать его нужным топливом», - пояснила Мурд.
Хотя государство уже сформировало стратегические запасы топлива, продовольствия и медикаментов, а поставщики жизненно важных услуг имеют необходимые запасы и оборудование, уязвимым местом остается надежность работы розничной торговли.
Местные самоуправления и предприятия отмечают, что для них первостепенное значение имеет доступ к топливу. Хотя его запасы в стране имеются, заправка генераторов требует организации доставки со стороны владельцев оборудования. Обеспечение продовольствием также важно для ряда муниципальных услуг - например, детских садов, домов престарелых и служб домашнего ухода.
Для обеспечения продовольственной безопасности Центр резервов начал создание сети «кризисных магазинов». К 2026 году планируется открыть 110 таких магазинов, которые смогут обеспечить население и учреждения продуктами питания и товарами первой необходимости для продолжения оказания важных услуг.
В рамках этой сети также будет учтено наличие аптек, чтобы обеспечить доступ к лекарствам в привычной форме. При этом важно, чтобы местные самоуправления тоже имели собственные первичные запасы.
Кроме того, необходимо учитывать вопросы хранения и ротации запасов, а также заранее договориться с предпринимателями и добровольческими организациями о том, как будет происходить обеспечение необходимыми ресурсами в кризисной ситуации.
Участники исследования также предложили, чтобы государство помимо топлива, еды и медикаментов обеспечило запасы альтернативных средств связи, поскольку у самоуправлений часто не хватает соответствующей компетенции. «Так как технологии спутниковой и радиосвязи развиваются быстро, а оборудование требует навыков использования, нет смысла хранить его впрок. Вместо этого государство может предоставить централизованные рекомендации, которые помогут всем участникам системы связи делать более разумные выборы», - пояснила Мурд.
Многие важные услуги регулируются законодательными стандартами и требованиями, которые в обычных условиях необходимы, но в кризисной ситуации могут быть невыполнимыми или нецелесообразно расходующими ограниченные ресурсы.
К примеру, требования в сфере водоснабжения, канализации, отопления, образования, социальной помощи, а также пищевых стандартов должны быть быстро адаптируемыми в условиях кризиса, и процесс их изменения должен быть четко понятен всем сторонам.
Рекомендации по итогам исследования были разработаны совместно с его участниками и представителями профильных министерств. Всего было сформулировано около 90 предложений для местных самоуправлений, предприятий и госучреждений с целью улучшения всей цепочки обеспечения и гарантии продолжения предоставления ключевых услуг в условиях кризиса.
«Рекомендации уже переданы Государственной канцелярии и министерствам. Некоторые из них уже реализуются - например, изменения требований к социальным услугам в условиях кризиса. Многие вопросы правового характера решаются в проекте закона о гражданских кризисах и национальной обороне», - добавила Мурд.