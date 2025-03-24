Исследование выявило нехватку генераторов в условиях кризиса

В условиях масштабного кризиса узким местом может стать бесперебойная работа розничной торговли. Местным самоуправлениям и поставщикам жизненно важных услуг необходима централизованная поддержка в приобретении альтернативных средств связи. Также исследование подчеркнуло важность возможности быстрой адаптации требований и правил предоставления услуг в условиях кризиса.

Центр стратегических резервов совместно с Министерством экономики и коммуникаций провел в конце прошлого года исследование, целью которого было определить, какие запасы целесообразно формировать централизованно и как лучше обеспечить надежность поставок при взаимодействии разных участников.

В рамках качественного исследования были опрошены представители 12 муниципалитетов и около 40 поставщиков жизненно важных и социально значимых услуг.

Одним из предложений участников исследования было создать централизованный запас генераторов, поскольку предыдущий опыт показал, что в кризисных ситуациях их всегда не хватает и их сложно быстро достать. Однако также выяснилось, что одного генератора недостаточно - необходима подготовка зданий для подключения, чего часто нет.

Руководитель проекта исследования, глава отдела развития Центра ресурсов Виола Мурд отметила, что, например, в надежность водоснабжения и централизованного отопления вкладывались в течение многих лет, и эти предприятия могут продолжать работу даже при отключении электричества.