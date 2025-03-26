Просто и ясно Важнейшее голосование уже сегодня: кого и в каком порядке могут лишить права голоса

Если процедура срочного внесения изменений в Конституцию получит необходимое большинство голосов, то Рийгикогу проголосует сразу еще раз, но теперь уже не по процедуре, а по содержанию. Для окончательного одобрения изменений Конституции требуется поддержка двух третей состава парламента, то есть не менее 68 голосов. Сейчас все указывает на то, что столько голосов у сторонников изменения Конституции есть.

Если хотя бы одно из двух голосований - по способу выбора процедуры или по окончательному принятию законопроекта о внесении изменений в Конституцию - не наберет требуемого большинства, то законопроект будет отклонен и исключен из парламентского производства.

В этом случае внесение изменений в Конституцию по этому же вопросу не может быть инициировано в течение года.

Кого лишать права голоса?

Если до голосования за законопроект дойдет дело, то депутаты еще будут выбирать между двумя предложенными к нему поправками, которые по-разному повлияют на избирательное право.

Изначально по инициативе 61 депутата Рийгикогу был инициирован законопроект 536 SE, который предусматривал, что право голоса на муниципальных выборах должны иметь граждане Эстонии, стран ЕС и НАТО, а также обладатели серых паспортов.

Из числа избирателей должны быть исключены все граждане третьих стран от Молдовы до Таиланда, но изменение в первую очередь коснется граждан России, Беларуси и Украины, которых в Эстонии живет больше всего.