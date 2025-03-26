В среду, 26 марта, в Рийгикогу состоится голосование в два этапа, в результате которого граждане России, Беларуси и неграждане могут быть лишены права голоса на муниципальных выборах. Rus.Postimees объясняет, по какой процедуре будут голосовать депутаты и за что именно.
Просто и ясно ⟩ Важнейшее голосование уже сегодня: кого и в каком порядке могут лишить права голоса
Сегодня статья 156 Конституции Эстонской Республики гласит, что участвовать в выборах муниципальных органов власти могут лица, достигшие возраста 16 лет, которые постоянно проживают на территории одного из местных самоуправлений Эстонии.
Сейчас эту статью принято толковать таким образом, что иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие постоянный ВНЖ в Эстонии, имеют право голосовать, но не могут баллотироваться.
Законопроект о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики, разработанный осенью 2024 года реформистами, социал-демократами и «Ээсти 200», был по изначальной задумке следующим: право голоса при избрании состава местных самоуправлений должны иметь только постоянно живущие в этом муниципалитете граждане Эстонии, серопаспортники, граждане ЕС и государств-членов НАТО. Позже появились предложения оставить право голоса исключительно гражданам Эстонии.
Как будут голосовать?
Голосование пройдет в несколько этапов, так парламента обязан опираться на Конституцию, а не просто внести изменения в закон, как это обычно делается.
Согласно статье 163 Конституции, внесение поправок в Основной закон возможно тремя способами: путем всенародного референдума, путем голосования двух созывов Рийгикогу (в нынешней ситуации это означало бы, что Конституцию не удастся изменить раньше 2027 года) - и в срочном порядке решением Рийгикогу.
Комиссия Рийгикогу поддержала последний вариант: срочное изменение Конституции. Для того, чтобы законопроект о внесении изменений в Конституцию был рассмотрен в срочном порядке, требуется поддержка четырех пятых присутствующих на заседании депутатов.
Это означает, что голосов за должно быть подано в четыре раза больше, чем против. Отсутствующие и воздержавшиеся не в счет. Таким образом, даже соотношение, к примеру, 51 за и десять против (законопроект пройдет) или 75 за и 20 против (не пройдет) может оказаться решающим. Именно здесь и возникла самая большая неопределенность, и каждый голос на счету.
Если процедура срочного внесения изменений в Конституцию получит необходимое большинство голосов, то Рийгикогу проголосует сразу еще раз, но теперь уже не по процедуре, а по содержанию. Для окончательного одобрения изменений Конституции требуется поддержка двух третей состава парламента, то есть не менее 68 голосов. Сейчас все указывает на то, что столько голосов у сторонников изменения Конституции есть.
Если хотя бы одно из двух голосований - по способу выбора процедуры или по окончательному принятию законопроекта о внесении изменений в Конституцию - не наберет требуемого большинства, то законопроект будет отклонен и исключен из парламентского производства.
В этом случае внесение изменений в Конституцию по этому же вопросу не может быть инициировано в течение года.
Кого лишать права голоса?
Если до голосования за законопроект дойдет дело, то депутаты еще будут выбирать между двумя предложенными к нему поправками, которые по-разному повлияют на избирательное право.
Изначально по инициативе 61 депутата Рийгикогу был инициирован законопроект 536 SE, который предусматривал, что право голоса на муниципальных выборах должны иметь граждане Эстонии, стран ЕС и НАТО, а также обладатели серых паспортов.
Из числа избирателей должны быть исключены все граждане третьих стран от Молдовы до Таиланда, но изменение в первую очередь коснется граждан России, Беларуси и Украины, которых в Эстонии живет больше всего.
Позже парламентарии представили два предложения о поправках, и конституционная комиссия поддержала оба. Они разные, но по одному вопросу - о лишении права голоса и серопаспортников тоже.
Группа из 55 депутатов предложила поправку, которая оставит право голоса на местных выборов исключительно гражданам Эстонии. Авторы этого предложения считают, что в октябре этого года обладатели серых паспортов еще могли бы участвовать в муниципальных выборах, а в 2029 году - уже нет. За эту поправку выступают депутаты четырех партий: «Отечества», Партии реформ, «Ээсти 200» и EKRE. К ним примкнула часть депутатов без фракции.
По словам авторов этого предложения, людям с серыми паспортами оставляют целых четыре года на получение эстонского гражданства и участия в следующих местных выборах уже в качестве граждан Эстонии.
Вторая, более радикальная поправка, была предложена 26 депутатами. Она предусматривает отмену права голоса на местных выборах для граждан третьих стран и лиц без гражданства уже с предстоящих в этом году выборов. В результате этого изменения участие в местных выборах смогут принимать только граждане Эстонии и ЕС. За эту поправку выступили депутаты от «Отечества» и EKRE.
Социал-демократы сначала не поддерживали ни одну из этих двух поправок, настаивая, что лишить права голоса нужно только граждан России и Беларуси, потому что они юридически связаны со странами-агрессорами, а право голоса лиц без гражданства не трогать. Во вторник вечером социал-демократы все-таки решили, что поддержат вариант с лишением права голоса серопаспортников с 2029 года и не будут блокировать изменение Конституции в срочном порядке.
Центристская партия выступает против любого варианта изменения Конституции в части избирательного права.
В ходе завтрашних поэтапных голосований и выяснится, лишат ли кого-то права голоса вообще и если да, то кого именно.