Бывший военный Хватит иллюзий вокруг пятой статьи НАТО!

Когда в 2004 году Эстония вступила в НАТО, правительство и СМИ постарались создать впечатление, будто теперь страна окончательно защищена от своего исторического врага, России.

Акцент делался на пятой статье договора, гласящей «один за всех, все за одного», - якобы это железобетонная гарантия безопасности, и Россия больше никогда не посмеет угрожать Эстонии.

К сожалению, значительная часть общества поверила в эту упрощенную картину.

В результате несколько правительств стали относиться к национальной обороне как к второстепенному вопросу, вслепую полагаясь на помощь альянса. Хотя пятая статья нередко обсуждается, кажется, немногие действительно ее читали, а еще меньше - поняли суть.

На деле она гласит следующее:

«Стороны согласились, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на всех, и потому каждая из них окажет помощь подвергшейся нападению стороне или сторонам, принимая, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, меры, которые она сочтет необходимыми, включая использование вооруженных сил, чтобы восстановить и сохранить безопасность Североатлантического региона».

Ключевые слова - «меры, которые сочтет необходимыми». Это формулировка ни к чему не обязывает.

Сама по себе статья допускает, но не требует вмешательства с применением силы. Более того, ее активация не происходит автоматически - необходим политический консенсус. А значит, на практике она вовсе не гарантирует защиту.