Даже если крупные европейские державы увеличат оборонные расходы и создадут собственные механизмы безопасности, это не отменяет очевидного факта: США становятся все менее надежным гарантом стабильности НАТО, пишет бывший политик и военный Юри Тоомепуу.
Бывший военный ⟩ Хватит иллюзий вокруг пятой статьи НАТО!
Когда в 2004 году Эстония вступила в НАТО, правительство и СМИ постарались создать впечатление, будто теперь страна окончательно защищена от своего исторического врага, России.
Акцент делался на пятой статье договора, гласящей «один за всех, все за одного», - якобы это железобетонная гарантия безопасности, и Россия больше никогда не посмеет угрожать Эстонии.
К сожалению, значительная часть общества поверила в эту упрощенную картину.
В результате несколько правительств стали относиться к национальной обороне как к второстепенному вопросу, вслепую полагаясь на помощь альянса. Хотя пятая статья нередко обсуждается, кажется, немногие действительно ее читали, а еще меньше - поняли суть.
На деле она гласит следующее:
«Стороны согласились, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на всех, и потому каждая из них окажет помощь подвергшейся нападению стороне или сторонам, принимая, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, меры, которые она сочтет необходимыми, включая использование вооруженных сил, чтобы восстановить и сохранить безопасность Североатлантического региона».
Ключевые слова - «меры, которые сочтет необходимыми». Это формулировка ни к чему не обязывает.
Сама по себе статья допускает, но не требует вмешательства с применением силы. Более того, ее активация не происходит автоматически - необходим политический консенсус. А значит, на практике она вовсе не гарантирует защиту.
НАТО на распутье
Четвертого апреля 2025 года НАТО отметит 75-летие. За всю историю статья пять официально применялась лишь однажды - после терактов 11 сентября в США, причем без какой-либо насущной необходимости.
Запросы Турции на поддержку в связи с нарушениями границы с Сирией в 2014 году были проигнорированы. Эти прецеденты ясно дают понять: пятая статья - политический инструмент, а не щит безопасности.
Политика «Америка прежде всего» Дональда Трампа и его мягкое, а порой и услужливое отношение к Владимиру Путину сильно подорвали доверие к альянсу. Западные СМИ все чаще выражают тревогу.
The Guardian: «Предательство Трампа по отношению к Украине подстегнуло Путина и выбило почву из-под ног союзников по НАТО».
Vox: «Трамп неоднократно ставил под сомнение, стоит ли США защищать союзников по НАТО, если те тратят недостаточно на оборону».
The Times: «Трамп видит в Путине потенциального партнера, а не угрозу - такой подход подрывает единство альянса».
Консервативные издания вроде New York Post видят в происходящем и положительную сторону: «Стратегия команды Трампа заставляет европейцев всерьез заняться собственной обороной - и это хорошо».
Но даже если крупные державы Европы увеличат военные бюджеты и создадут собственные механизмы безопасности, это не компенсирует того, что США становятся все менее надежным гарантом стабильности НАТО.
Польза без применения
Несмотря на критику, нельзя отрицать, что наличие НАТО и самого договора сыграло важную положительную роль.
Хотя альянс создан как оборонительный союз, его геостратегическая значимость значительно шире. НАТО стало рамочной структурой, которая обеспечила стабильность и мир в Европе на протяжении более чем семи десятилетий.
После Второй мировой войны Запад смог существовать в относительной безопасности, благодаря американскому «ядерному зонтику», военному присутствию и финансовой поддержке.
И даже без применения пятой статьи, сама вероятность вмешательства США служила сдерживающим фактором, особенно для России.
Pax Americana, оформившийся после Второй мировой и закрепившийся в ходе холодной войны, не был бы возможен без постоянного присутствия США в Европе.
Этот порядок обеспечил контроль над перевооружением Германии, способствовал интеграции восточноевропейских и балтийских стран в западные институты и, главное, предотвратил масштабные конфликты в Западной Европе.
Таким образом, настоящая ценность НАТО - не в пятой статье, а в стратегической ясности, основанной на американском лидерстве. Можно сказать, НАТО - как криптовалюта: не имея физического обеспечения, она ценна, пока большинство в нее верит.
Но как долго продлится эта вера?
Прошедшие годы показали: Европа не может бесконечно полагаться на добрую волю США и капризы американской внутренней политики. НАТО не исчезнет за одну ночь, но значение и авторитет альянса стремительно девальвируются.
Одним из решений может стать создание новых, ориентированных на Европу структур безопасности, независимых от Вашингтона.
Франция, Германия и Великобритания уже начали многопрофильные инициативы по усилению европейской обороноспособности. Цель - не заменить НАТО, а создать план «Б» на случай, если США не смогут или не захотят защищать Европу.
Что это значит для Эстонии
Для Эстонии это означает необходимость пересмотра привычной зависимости от Вашингтона.
Время относительного комфорта прошло: оборона государства должна восприниматься не как пиар-проект, а как вопрос выживания.
Необходимо укреплять сотрудничество с соседями, инвестировать в собственные оборонные способности и активно участвовать в новых инициативах, укрепляющих внутреннюю солидарность Европы.
Слепая вера в пятую статью - без критического осмысления ее сути - может обернуться роковой ошибкой.
Выводы
Пятая статья НАТО не является автоматическим механизмом и не гарантирует военную помощь. Ее применение зависит прежде всего от политической воли великих держав.
С учетом внутриполитических процессов в США и отношения Трампа к альянсу, Эстонии необходимо готовиться к худшему: не только к тому, что пятая статья может не сработать, но и к возможному разрыву прежних союзнических связей.
Пора отбросить иллюзии и смотреть на мир трезво. Безопасность не обеспечивается бумажными договоренностями - только готовностью защищать свободу. И лишь тогда, когда Эстония покажет, что готова защищаться сама, у нее появится шанс, что ее поддержат другие.
Главное, чтобы эстонцы поняли: если Путин получит всё, что хочет в Украине, он захочет и получит Эстонию. Новый период рабства под властью России станет для нации непереносимым испытанием.