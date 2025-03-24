Итак, вы все взвесили и лично, без принуждения, приняли решение увольняться. Во-первых, не забываем про сроки предуведомления. Если испытательный срок уже позади (как правило, это первые четыре месяца), срок предуведомления составляет не менее 30 календарных дней. Трудовая инспекция сразу уточняет, что этот срок необходимо соблюдать всем, в том числе пенсионерам и людям с частичной нетрудоспособностью - здесь исключений нет.
Как правильно уволиться по собственному желанию? Рекомендации Трудовой инспекции
Внимание! Если вы решили уйти с работы со дня, громко хлопнув напоследок дверью, работодатель может потребовать от вас компенсацию за несоблюдение сроков предуведомления в размере средней зарплаты за каждый рабочий день, который приходится на период уведомления. Зачем вам эти проблемы?
Что писать в заявлении? Определенной формы для подобного заявления не существует, но из вашего заявления должно быть понятно: кто, с кем и когда прекращает трудовые отношения.
В случае увольнения по собственному желанию обосновывать свой отказ не нужно. Согласие работодателя тоже не требуется. Ибо как только он получит ваше заявление, оно вступает в законную силу и трудовые отношения закончатся в указанную вами дату. При этом ни больничный, ни отпуск эту дату не меняют. И трудовые отношения все равно прекратятся, даже если вы будете на больничном.
Важно знать: отозвать свое уведомление в одностороннем порядке вы не можете! Поэтому, даже если вы передумаете увольняться, аннулировать уведомление возможно только по соглашению сторон.
Уведомление об увольнении должно быть в письменном виде. Это может быть электронное письмо, SMS, на бумаге, но у вас должна быть возможность доказать, что вы уведомление работодателю вручили и оно не потерялось. Обычно Трудовая инспекция рекомендует посылать электронное письмо на официальный электронный адрес работодателя, но тут уж дело вкуса.