Как правильно уволиться по собственному желанию? Рекомендации Трудовой инспекции

Внимание! Если вы решили уйти с работы со дня, громко хлопнув напоследок дверью, работодатель может потребовать от вас компенсацию за несоблюдение сроков предуведомления в размере средней зарплаты за каждый рабочий день, который приходится на период уведомления. Зачем вам эти проблемы?

Что писать в заявлении? Определенной формы для подобного заявления не существует, но из вашего заявления должно быть понятно: кто, с кем и когда прекращает трудовые отношения.

В случае увольнения по собственному желанию обосновывать свой отказ не нужно. Согласие работодателя тоже не требуется. Ибо как только он получит ваше заявление, оно вступает в законную силу и трудовые отношения закончатся в указанную вами дату. При этом ни больничный, ни отпуск эту дату не меняют. И трудовые отношения все равно прекратятся, даже если вы будете на больничном.

Важно знать: отозвать свое уведомление в одностороннем порядке вы не можете! Поэтому, даже если вы передумаете увольняться, аннулировать уведомление возможно только по соглашению сторон.

Уведомление об увольнении должно быть в письменном виде. Это может быть электронное письмо, SMS, на бумаге, но у вас должна быть возможность доказать, что вы уведомление работодателю вручили и оно не потерялось. Обычно Трудовая инспекция рекомендует посылать электронное письмо на официальный электронный адрес работодателя, но тут уж дело вкуса.