Устранение налоговой лазейки принесло дополнительный доход в госбюджет Эстонии

«Мы уже много лет подчеркивали и обращали внимание на то, что трансграничные интернет-продавцы не платят налог с оборота в Эстонии. Однако после того, как в прошлом году закон изменился, поступления резко выросли на 50 процентов», - сказал руководитель Эстонского союза электронной торговли Тыну Вяэт.

На позитивную динамику повлияли два важных изменения. Во-первых, три года назад Евросоюз отменил освобождение от налога с оборота для заказов стоимостью менее 22 евро, что создавало неравную конкуренцию с эстонскими торговцами. Во-вторых, в прошлом году вступило в силу новое правило, согласно которому поставщики платежных услуг обязаны вести учет получателей платежей, получающих более 25 трансграничных платежей в квартал, и передавать эту информацию в налоговую.

«В конечном итоге это значительно улучшило уплату налогов трансграничными интернет-торговцами эстонскому государству, но, с другой стороны, это также показывает, насколько велика была налоговая лазейка на самом деле», - добавил Вяэт.

Статистика Эстонского союза электронной торговли показывает, что в 2024 году жители Эстонии заказали в почтоматы 17 миллионов посылок, что на 14 процентов больше, чем в 2023 году. Оборот электронной торговли в прошлом году составил 5,2 млрд евро, что на 18 процентов больше, чем в предыдущем году.

Жители Эстонии заказывают около 70 процентов своих посылок у эстонских компаний и 30 процентов - за границей. «Это подтверждается и долей налоговых поступлений - около 20 процентов налога с оборота от электронной торговли поступает от трансграничных интернет-торговцев и 80 процентов поступает из Европейского союза, из которых две трети, в свою очередь, могут быть эстонские компании, - прокомментировал Вяэт. - Например, в последнем квартале 2024 года налог с оборота, задекларированный трансграничными интернет-торговцами, был на 50 процентов больше, чем год назад, и уже достиг десяти процентов от общего объема доходов от налога с оборота в январских поступлениях. Цифры показывают, что трансграничные интернет-торговцы с 2024 года при том же обороте начали декларировать в Эстонии значительно больше налог с оборота».

Вяэт также хвалит хорошую работу Налогово-таможенного департамента. «Теперь у Налогово-таможенного департамента есть более подробные данные и инструменты, и следует признать, что они также очень хороши в мониторинге трансграничной торговли и проверке соблюдения налогового законодательства».

Эстонский союз электронной торговли - это зонтичная организация, в которую входят около 540 компаний. Союз также выпускает знак доверия безопасной покупки и организует совместную кампанию для интернет-магазинов «Э-понедельник».