Сапоги с секретом: в Тартускую тюрьму пытались передать табак

Как сообщили представители тюремной службы, подозрение у проверяющих вызвали сапоги, присланные одному из заключенных.

В ходе проверки выяснилось, что в подошвах обоих сапог были спрятаны пакеты с табаком.

Общий вес изъятого табака составил 60 граммов.

На следующий день при личном досмотре одного из арестантов сотрудники обнаружили спрятанный под одеждой мобильный телефон.