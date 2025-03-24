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Сапоги с секретом: в Тартускую тюрьму пытались передать табак

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

На прошлой неделе сотрудники службы исполнения наказаний обнаружили в Тартуской тюрьме посылку с необычным содержимым: в подошвах обуви, предназначеной одному из заключенных, был спрятан табак.

Как сообщили представители тюремной службы, подозрение у проверяющих вызвали сапоги, присланные одному из заключенных.

В ходе проверки выяснилось, что в подошвах обоих сапог были спрятаны пакеты с табаком.

Общий вес изъятого табака составил 60 граммов.

На следующий день при личном досмотре одного из арестантов сотрудники обнаружили спрятанный под одеждой мобильный телефон.

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