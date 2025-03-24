В школах Латвии теперь можно проверять личные вещи учеников

Решение о досмотре принимает исключительно директор учебного заведения, и только в случае, если у школы есть веские основания доверять полученной информации, например, о том, что у ученика могут быть запрещенные предметы. Проверка должна проходить деликатно: отдельно от других, в специально отведенном помещении. Ее проводит директор или назначенный им сотрудник, и при этом обязательно присутствие еще одного представителя школы. Если администрация хочет зафиксировать процесс на видео, ученика об этом должны заранее предупредить.

Если в ходе осмотра действительно находят что-то подозрительное, школа обязана сообщить об этом и родителям, и полиции. В случае, если ученик отказывается показывать свои вещи, учебное заведение также имеет право вызвать полицию.

В Рижской 34-й средней школе отмечают, что прежде всего стараются поговорить с учеником, выяснить ситуацию по-человечески, а не сразу прибегать к крайним мерам.

Директор школы Наталья Рогалева говорит, что с новыми правилами у работников прибавилось бумажной работы. По ее словам, теперь требуется составлять протокол в трех экземплярах: один отправлять родителям, второй - в полицию, третий - хранить в школе. «Нам, конечно, это все не очень нравится. Всем директорам кажется, что это лишняя бюрократия», - признается она.