ГАЛЕРЕЯ Президент Карис принимает в Кадриорге кандидатов в министры

Помимо главы кабинета министров, на встречу с президентом приглашены министр инфраструктуры Кулдар Лейс (Партия реформ), министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть (Партия реформ), министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ), министр внутренних дел Игорь Таро (партия «Ээсти 200») и министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Террас (партия «Ээсти 200).