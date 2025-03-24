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ГАЛЕРЕЯ Президент Карис принимает в Кадриорге кандидатов в министры

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Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev

Сегодня во второй половине дня президент Эстонии Алар Карис встречается в Кадриорге с премьер-министром Кристеном Михалом и будущими министрами нового состава правительства.

Помимо главы кабинета министров, на встречу с президентом приглашены министр инфраструктуры Кулдар Лейс (Партия реформ), министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть (Партия реформ), министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ), министр внутренних дел Игорь Таро (партия «Ээсти 200») и министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Террас (партия «Ээсти 200).

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