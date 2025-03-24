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КаПо установила причину пожара на складе украинского ресторана: задержаны двое подозреваемых (4)

Перевод: София Солдатенко
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Пожар уничтожил все имущество ресторана.
Пожар уничтожил все имущество ресторана. Фото: Faina Ukraina Fb

В первый понедельник февраля в Кунда на Ляхта-теэ загорелся гаражный бокс, в результате чего было уничтожено имущество работающего в Таллинне украинского ресторана. В феврале полиция безопасности задержала двух человек, подозреваемых в причастности к пожару, один из них был взят под стражу судом по ходатайству прокуратуры.

Собранные доказательства показывают, что целью преступления не было создание угрозы безопасности Эстонии или чувству безопасности украинцев, а скорее это был вандализм.

Согласно информации, полученной в ходе досудебного производства, 2 февраля двое жителей Кунда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взломали несколько случайных гаражных боксов, чтобы найти ценное имущество. Подозреваемые не знали, кому принадлежат гаражи, а в одном из них ресторан Faina Ukraina хранил свое имущество. Собранные доказательства указывают на то, что подозреваемые после проникновения устроили пожар в гараже.

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