В первый понедельник февраля в Кунда на Ляхта-теэ загорелся гаражный бокс, в результате чего было уничтожено имущество работающего в Таллинне украинского ресторана. В феврале полиция безопасности задержала двух человек, подозреваемых в причастности к пожару, один из них был взят под стражу судом по ходатайству прокуратуры.