В первый понедельник февраля в Кунда на Ляхта-теэ загорелся гаражный бокс, в результате чего было уничтожено имущество работающего в Таллинне украинского ресторана. В феврале полиция безопасности задержала двух человек, подозреваемых в причастности к пожару, один из них был взят под стражу судом по ходатайству прокуратуры.
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КаПо установила причину пожара на складе украинского ресторана: задержаны двое подозреваемых (4)
Собранные доказательства показывают, что целью преступления не было создание угрозы безопасности Эстонии или чувству безопасности украинцев, а скорее это был вандализм.