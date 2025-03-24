СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Мошенничество на сумму 15 000 евро, пожар в двухэтажном деревянном доме, спасение ягненка

Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию 18 граждан Молдовы, одного гражданина Сербии, одного гражданина России и одного гражданина Украины.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.

22 марта на выезде из Эстонии на погранпункте «Нарва» был проверен гражданин Украины, среди вещей которого обнаружили карту вида на жительство, принадлежащую другому человеку. Документ был изъят, и мужчине разрешили продолжить путь в Россию.

22 марта на том же пункте на выезде из Эстонии был проверен гражданин Узбекистана, который находился на территории Шенгена без законных оснований 85 дней, из них один день в Эстонии. Ему был назначен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года, а также штраф в размере 600 евро.

23 марта на погранпункте «Нарва» на въезде в Эстонию был проверен гражданин США, среди вещей которого обнаружили головные уборы с запрещенной символикой, 21 значок и пилотку. Ему объяснили, что такая символика запрещена на территории Эстонии. Мужчина отказался от предметов и продолжил путь в страну.