Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о мошенничестве на сумму 15 000 евро, а также об изъятии вещей с запрещенной символикой на границе в Нарве. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о спасении ягненка и о пожаре в двухэтажном деревянном доме.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Мошенничество на сумму 15 000 евро, пожар в двухэтажном деревянном доме, спасение ягненка
Насилие
21 марта в магазине в Хааберсти произошел конфликт, в ходе которого неизвестный избил 59-летнего мужчину. В другом магазине уже в Кристийне 41-летний мужчина нанес телесные повреждения другому. Полиция задержала нападавших.
Также 21 марта в Нарве неизвестный избил проходившую мимо женщину, а в волости Раквере 36-летний мужчина избил своего отца.
В этот же день в городе Тапа произошел конфликт, в ходе которого 36-летний мужчина избил свою сожительницу. Нападавшего задержали.
22 марта около 19:00 на улице Рийа в Пярну 30-летний мужчина угрожал ножом 60-летней женщине во дворе дома. Полиция задержала подозреваемого в преступлении. Женщина не пострадала.
22 марта в частном доме в Валге 58-летний мужчина избил другого. Пострадавший позже обратился в травмпункт для фиксации повреждений.
Вечером 22 марта полиция получила вызов в волость Рыуге, где пьяный 37-летний мужчина избил свою сожительницу. Женщине оказали первую помощь медики. Полиция задержала нападавшего по подозрению в преступлении.
23 марта в деревне Валгу, в волости Мярьямаа, произошла драка, в результате которой пострадали мужчины в возрасте 27, 23, 25 лет и двое 35-летних. По предварительным данным, мужчины употребляли алкоголь. Пострадавшим на месте была оказана первая помощь.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
22 марта в Пыхья-Таллинне неизвестный человек проник в квартиру и украл ноутбуки Lenovo Yoga и MacBook Pro 13, различные инструменты Makita и другие личные вещи. Причиненный ущерб составляет около 5100 евро. Точные обстоятельства инцидента выясняются.
22 марта на улице Тульби в районе Кристийне 29-летний мужчина попытался украсть электросамокат Boyueda Q7 Pro Max, однако его попытка не увенчалась успехом. Полиция задержала его.
16 марта в Тарту было обнаружено, что у дома на улице Пеплери украли прицеп для велосипеда. Ущерб оценивается в 285 евро.
Мошенничество
21 марта было начато производство по делу, в котором мужчина, проживающий в Мустамяэ, продавал диван через Facebook Marketplace. С ним связался якобы покупатель, который хотел получить товар с помощью курьера DPD. Мужчина открыл отправленную ему ссылку, якобы необходимую для подтверждения заказа, и ввел запрашиваемые коды Smart-ID, после чего с его банковского счета было переведено 750 евро.
21 марта также было начато производство по делу, в котором женщине, проживающей в Мустамяэ, позвонили от имени Налогово-таможенного департамента и сообщили, что ей поступило письмо. Ее попросили подтвердить свои банковские данные, что она и сделала, после чего с ее счета было переведено 6725 евро.
22 марта 84-летней женщине поступил звонок, в ходе которого звонивший заявил, что ее дочь стала виновницей ДТП, и пострадавшему необходимо выплатить компенсацию. Согласно полученным инструкциям, женщина положила 15 000 евро в сумку и передала ее мужчине, который пришел за деньгами. Точные обстоятельства мошенничества выясняет полиция в рамках уголовного дела.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили семерых граждан Молдовы, двух граждан России, двух граждан Кыргызстана и одного гражданина Китая.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию 18 граждан Молдовы, одного гражданина Сербии, одного гражданина России и одного гражданина Украины.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
22 марта на выезде из Эстонии на погранпункте «Нарва» был проверен гражданин Украины, среди вещей которого обнаружили карту вида на жительство, принадлежащую другому человеку. Документ был изъят, и мужчине разрешили продолжить путь в Россию.
22 марта на том же пункте на выезде из Эстонии был проверен гражданин Узбекистана, который находился на территории Шенгена без законных оснований 85 дней, из них один день в Эстонии. Ему был назначен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года, а также штраф в размере 600 евро.
23 марта на погранпункте «Нарва» на въезде в Эстонию был проверен гражданин США, среди вещей которого обнаружили головные уборы с запрещенной символикой, 21 значок и пилотку. Ему объяснили, что такая символика запрещена на территории Эстонии. Мужчина отказался от предметов и продолжил путь в страну.
23 марта на том же пункте на въезде в Эстонию был проверен гражданин России, у которого среди личных вещей нашли календарь с запрещенной символикой. Ему объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонии. Он отказался от предмета и продолжил путь в страну.
Пожары
22 марта в 13:24 поступило сообщение, что в деревне Варангу волости Хальяла от костра загорелась сухая трава. Жители пытались потушить огонь с помощью грабель, но это не удалось, и пожар распространился дальше. Под угрозой оказались лес и здание. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Из-за мягкого грунта к месту пожара не удалось подъехать на большой спасательной машине. Для тушения использовался внедорожник UTV. Пожар удалось локализовать к 14:29 и полностью потушить к 15:06.
22 марта в 14:57 спасатели отправились в деревню Мынусте волости Сауэ, где на шоссе Кохату-Мынусте открытым пламенем горел двухэтажный дом. По прибытии спасатели увидели, что пламя вырывается из окон и перекинулось на крышу. Находившийся в доме человек успел выбраться и пытался тушить огонь, выливая воду из ведра в окно. Спасатели в противодымном снаряжении вошли в здание для тушения очагов пожара. Распространение огня удалось остановить к 17:13, а пожар был полностью ликвидирован к 17:57. Предполагается, что причиной возгорания стало неправильное отопление.
23 марта в 12:51 спасатели потушили возгорание сухой травы на улице Пикалийва в Хааберсти. Пожар на площади 300 квадратных метров был ликвидирован спасателями Лиллекюла к 13:17.
23 марта в 19:55 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на улице Сарапуу в поселке Кангру волости Кийли. Пламя вырывалось из-под крыши у основания дымохода. На место прибыли спасатели Юри, Кейла, Кесклинна, Лиллекюла и Нымме, а также спасатели-добровольцы Раэ. Они немедленно вошли в здание, чтобы потушить очаги возгорания и сбить пламя на чердаке. Пожар был локализован к 21:28 и полностью ликвидирован к 22:11. Никто не пострадал. По оценке руководителя спасательных работ, причиной пожара могли стать строительные недостатки дымохода - он находился слишком близко к бревенчатой стене дома, что привело к ее возгоранию.
ДТП
21 марта в 12:43 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на Тартуском шоссе в центре Таллинна. К моменту прибытия спасателей Кесклинна люди уже покинули автомобили, ими занималась бригада скорой помощи. Спасатели устранили угрозу возгорания и засыпали вытекшие масла абсорбентом. Очисткой дороги занималась служба уличной уборки. Один из пострадавших был доставлен в больницу для дополнительного осмотра.
22 марта в 12:31 спасатели выезжали на место ДТП на улице Карья в Раквере. Они проверили автомобили на предмет угрозы возгорания и очистили проезжую часть. В аварии люди не пострадали.
23 марта в 12:16 спасатели выехали на место ДТП на проспекте Кангеласте в Нарве. Спасатели устранили угрозу возгорания у легкового автомобиля и собрали обломки машины.
Прочее
24 марта в 08:29 в Центр тревоги поступило сообщение, что перед библиотекой на улице Ридакюла в районе Ахтме города Кохтла-Ярве лежит ягненок. Животное, вероятно, было слабое, так как не могло убежать. Спасатели поймали животное и передали сотрудникам зоопарка. Стало известно, что ягненка уже накануне вечером видели гуляющим по городу.