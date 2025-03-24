Несмотря на то, что в Эстонии невозможно инициировать внеочередные выборы с помощью народной инициативы, на портале Rahvaalgatus.ee за два дня было собрано 1939 подписей под обращением, в котором выражается желание вынесения вотума недоверия премьер-министру в Рийгикогу и, через это, проведения внеочередных выборов.
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Народная инициатива в поддержку внеочередных выборов собрала 2000 подписей
По словам инициатора народной инициативы, председателя партии «Эстонские националисты и консерваторы» (ERK) Сильвера Куузика, проведение внеочередных выборов - в интересах всех политических партий Эстонии.