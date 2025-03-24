Народная инициатива в поддержку внеочередных выборов собрала 2000 подписей

Несмотря на то, что в Эстонии невозможно инициировать внеочередные выборы с помощью народной инициативы, на портале Rahvaalgatus.ee за два дня было собрано 1939 подписей под обращением, в котором выражается желание вынесения вотума недоверия премьер-министру в Рийгикогу и, через это, проведения внеочередных выборов.