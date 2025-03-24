Водометы, газ и больше 1000 задержанных. Что происходит в Турции после ареста главного оппонента Эрдогана

Арест Имамоглу произошел за несколько дней до того, как его должны были выдвинуть кандидатом в президенты от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) на предстоящих в 2028 году выборах, где Имамоглу мог бы составить серьезную конкуренцию Эрдогану.

В понедельник Имамоглу был утвержден кандидатом в президенты от РНП.

Ранее он заявил, что обвинения против него политически мотивированы. «Я никогда не покорюсь», - написал он в соцсети X перед тем, как его заключили под стражу.

Эрдоган осудил демонстрации и обвинил РНП в попытке «нарушить мир и расколоть наш народ». МВД Турции заявило, что демонстранты злоупотребляют правом на протест, и предупредило, что не потерпит террора на улицах.

В ответ на арест Имамоглу в воскресенье вечером по стране прокатились масштабные протесты. Толпы людей собрались у здания мэрии Стамбула ранним вечером в воскресенье. Они размахивали турецкими флагами и скандировали лозунги перед рядами ОМОНа.

На видеокадрах можно видеть, как полицейские разгоняют протестующих водометами и слезоточивым газом.

Что происходило в выходные?

Протесты. Фото: Getty Images

В ответ на арест Имамоглу в воскресенье вечером по стране прокатились масштабные протесты. Толпы людей собрались у здания мэрии Стамбула ранним вечером в воскресенье. Они размахивали турецкими флагами и скандировали лозунги перед рядами ОМОНа.

На видеокадрах можно видеть, как полицейские разгоняют протестующих водометами и слезоточивым газом.