Десятки тысяч человек вышли на акции протеста по всей Турции в воскресенье после того, как главный соперник президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Экрем Имамоглу был арестован по обвинению в коррупции и пособничестве террористическим группировкам. Вспыхнувшие демонстрации стали крупнейшими в Турции за последние десять лет. По данным МВД, за пять дней протестов по всей стране было задержано более тысячи человек.
Водометы, газ и больше 1000 задержанных. Что происходит в Турции после ареста главного оппонента Эрдогана
Арест Имамоглу произошел за несколько дней до того, как его должны были выдвинуть кандидатом в президенты от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) на предстоящих в 2028 году выборах, где Имамоглу мог бы составить серьезную конкуренцию Эрдогану.
В понедельник Имамоглу был утвержден кандидатом в президенты от РНП.
Ранее он заявил, что обвинения против него политически мотивированы. «Я никогда не покорюсь», - написал он в соцсети X перед тем, как его заключили под стражу.
Эрдоган осудил демонстрации и обвинил РНП в попытке «нарушить мир и расколоть наш народ». МВД Турции заявило, что демонстранты злоупотребляют правом на протест, и предупредило, что не потерпит террора на улицах.
В ответ на арест Имамоглу в воскресенье вечером по стране прокатились масштабные протесты. Толпы людей собрались у здания мэрии Стамбула ранним вечером в воскресенье. Они размахивали турецкими флагами и скандировали лозунги перед рядами ОМОНа.
На видеокадрах можно видеть, как полицейские разгоняют протестующих водометами и слезоточивым газом.
Что происходило в выходные?
В ответ на арест Имамоглу в воскресенье вечером по стране прокатились масштабные протесты. Толпы людей собрались у здания мэрии Стамбула ранним вечером в воскресенье. Они размахивали турецкими флагами и скандировали лозунги перед рядами ОМОНа.
На видеокадрах можно видеть, как полицейские разгоняют протестующих водометами и слезоточивым газом.
Супруга Экрема Имамоглу Дилек Кайя Имамоглу обратилась к многочисленной толпе у здания мэрии, заявив демонстрантам, что ее муж столкнулся с несправедливостью и беззаконием, от которых может пострадать каждый.
Демонстрации в ответ на арест Имамоглу уже стали крупнейшими в стране со времен протестов Гези в 2013 году, которые начались в Стамбуле в связи со сносом местного парка.
По данным французского информационного агентства AFP, в общей сложности митинги прошли по меньшей мере в 55 из 81 провинции Турции, что составляет более двух третей территории страны.
«Сейчас люди массово выходят, иногда с антиправительственными лозунгами, иногда на плакатах можно встретить слово Istifa („отставка"), даже высказывания из серии „Эрдоган - Уходи!"», - рассказал Русской службе Би-би-си востоковед Руслан Сулейманов.
«Главные лозунги направлены на то, что власть должна признать несправедливость своего решения. Если мы говорим о студенческих протестах, то там очень много плакатов, на которых говорится, что отмена диплома Имамоглу (Стамбульский университет, где учился политик, объявил о лишении Имамоглу ученой степени в связи с предполагаемыми нарушениями - Би-би-си) должна быть сама отменена», - добавил он.
В чем обвиняют Имамоглу?
Официально мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован в воскресенье по обвинению в создании и управлении преступной организацией, получении взяток, вымогательстве, незаконной записи персональных данных и подтасовке результатов тендера.
Он был заключен под стражу до суда. AFP и местные СМИ сообщили, что его доставили в тюрьму в Силиври.
Имамоглу также был отстранен от должности мэра, говорится в заявлении МВД Турции.
Самое серьезное обвинение для бывшего мэра - в связях с террористами, говорит Руслан Сулейманов.
«Это связано с тем, что в Турции возобновился процесс урегулирования так называемого курдского вопроса. Власть хочет максимально отодвинуть от этого процесса оппозицию, Республиканскую народную партию, маргинализировать ее и обвинить в том, что эта партия не желает мира, не желает договариваться с курдами, сотрудничает с террористическими элементами среди курдов», - говорит Сулейманов.
«Такое же обвинения предъявлено Имамоглу. Оно серьезно еще и тем, что власти теперь могут назначить вместо него представителя правящей партии», - добавляет эксперт.
В своих сообщениях в соцсетях Имамоглу заявил, что его арест политически мотивирован, и призвал людей по всей стране присоединиться к протестам.
Он назвал свой арест черным пятном на нашей демократии и подчеркнул, что судебная процедура не была соблюдена.
В сообщении, распространенном в соцсети X через своих адвокатов поздно вечером в воскресенье, Имамоглу передал привет протестующим и сказал, что избиратели показали Турции, что с нее хватит Эрдогана.
Имамоглу был единственным человеком, участвовавшим в отборе кандидатов в президенты от партии РНП.
Заключенный в тюрьму политик считается одним из наиболее серьезных соперников Эрдогана. Министерство юстиции критикует тех, кто связывает президента Турции с арестами, и настаивает на своей судебной независимости.
В воскресенье отдел по международным связям с правительством соцсети X заявил, что возражает против многочисленных судебных приказов турецкого регулятора связи о блокировке более 700 аккаунтов на платформе, включая аккаунты турецких политических деятелей и журналистов.
X заявила, что этот шаг «не только незаконен, но и мешает миллионам турецких пользователей получать новости и вести политическую дискуссию в своей стране».
Что известно о других задержанных?
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что с начала протестов, продолжающихся пятый день, в стране было задержано в общей сложности 1 133 человека.
В ходе утренних рейдов в Стамбуле и Измире полиция задержала по меньшей мере 10 журналистов.
Профсоюз работников прессы DISK потребовал «немедленно начать судебное разбирательство в отношении всех полицейских, применивших насилие», сообщает Турецкая служба Би-би-си.
Президент госагентства по мониторингу радио- и телевезионных вещателей RTÜK Эбубекир Шахин заявил, что дает последнее предупреждение вещательным организациям, которые продолжают вещать вне закона, а также добавил о введении санкций вплоть до отзыва лицензии по отношению к вещателям, которые зовут общественность на улицы.
В ночь на 22 марта главный редактор новостного турецкого телеканала TELE 1 Мердан Янардаг сообщил, что ему позвонили из RTÜK и потребовали прекратить прямые трансляции, а также направить письменное уведомление.
Сможет ли Имамоглу баллотироваться на пост президента?
В понедельник Имамоглу был утвержден кандидатом от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) на президентских выборах, которые пройдут в Турции в 2028 году.
Однако теперь его будущее участие в выборах находится под вопросом. На прошлой неделе стамбульский университет, где учился политик, объявил о лишении Имамоглу ученой степени в связи с предполагаемыми нарушениями.
Согласно турецкой конституции, президенты должны иметь высшее образование, чтобы занимать эту должность.
Адвокаты Имамоглу заявили, что обжалуют решение об отзыве его диплома в Конституционном суде и ЕСПЧ. Сможет ли Имамоглу быть кандидатом в президенты, предстоит решить Верховному избирательному совету.
Аресты Имамоглу и его сторонников последовали за масштабными репрессиями последних месяцев, прокатившимися по всей стране и направленными против оппозиционных политиков, журналистов и представителей индустрии развлечений.
Оппозиционеры утверждают, что аресты политически мотивированы, однако Министерство юстиции раскритиковало тех, кто считает, что за арестами стоит Эрдоган, и настаивает на независимости судебной системы.
Эрдоган вот уже 22 года занимает руководящие посты, он был и премьер-министром, и президентом Турции. Из-за ограничений по срокам он не может снова баллотироваться в 2028 году, если только не изменит конституцию.