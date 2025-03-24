Полиция разыскивает пропавшую 39-летнюю Ренате

Ренате ушла из попечительского учреждения Рапла в субботу, 22 марта, примерно в 11 часов утра. Сотруднику учреждения она о своем уходе не сообщила. Обычно Ренате ездит в Таллинн к матери или родственникам, но на этот раз близкие ничего не знают о ее местонахождении. Мобильного телефона при ней нет. Настолько долго она раньше не пропадала.