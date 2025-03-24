Ренате ушла из попечительского учреждения Рапла в субботу, 22 марта, примерно в 11 часов утра. Сотруднику учреждения она о своем уходе не сообщила. Обычно Ренате ездит в Таллинн к матери или родственникам, но на этот раз близкие ничего не знают о ее местонахождении. Мобильного телефона при ней нет. Настолько долго она раньше не пропадала.
Полиция разыскивает пропавшую 39-летнюю Ренате
Полиция пообщалась с родственниками Ренате и продолжает проверку возможных мест, где она может находиться. При выходе из учреждения на ней была желтая толстовка, розовая футболка и темно-красная куртка. На ногах - джинсы и бежевые сапоги с высоким голенищем.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Ренате, сообщить об этом по телефону службы экстренной помощи 112.