Пн, 24.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Полиция разыскивает пропавшую 39-летнюю Ренате

Copy
Ренате.
Ренате. Фото: PPA

Ренате ушла из попечительского учреждения Рапла в субботу, 22 марта, примерно в 11 часов утра. Сотруднику учреждения она о своем уходе не сообщила. Обычно Ренате ездит в Таллинн к матери или родственникам, но на этот раз близкие ничего не знают о ее местонахождении. Мобильного телефона при ней нет. Настолько долго она раньше не пропадала.

Полиция пообщалась с родственниками Ренате и продолжает проверку возможных мест, где она может находиться. При выходе из учреждения на ней была желтая толстовка, розовая футболка и темно-красная куртка. На ногах - джинсы и бежевые сапоги с высоким голенищем.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Ренате, сообщить об этом по телефону службы экстренной помощи 112.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх