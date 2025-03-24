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Не долетели до мечты: по каким причинам чаще всего срывается отпуск эстонских туристов?

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Согласно статистике страховой компании ERGO за прошлый год, в 80 процентах случаев причиной отмены поездки становилось внезапное заболевание или несчастный случай. Почти половина сорвавшихся поездок была связана с изменениями в расписании авиарейсов.

Как рассказывает руководитель отдела ERGO по компенсации ущерба частным клиентам Таави Кеэтс, чаще всего отпуск приходится отменять или переносить из-за болезни самих путешественников или их детей, а также из-за различных происшествий.

«Недавно был случай: молодой человек собирался участвовать в лыжном марафоне в Италии, но незадолго до поездки попал в небольшую аварию. Серьезных травм удалось избежать, однако он сломал ребра, и участие в марафоне стало невозможным», - рассказывает Кеэтс.

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