Не долетели до мечты: по каким причинам чаще всего срывается отпуск эстонских туристов?

Как рассказывает руководитель отдела ERGO по компенсации ущерба частным клиентам Таави Кеэтс, чаще всего отпуск приходится отменять или переносить из-за болезни самих путешественников или их детей, а также из-за различных происшествий.

«Недавно был случай: молодой человек собирался участвовать в лыжном марафоне в Италии, но незадолго до поездки попал в небольшую аварию. Серьезных травм удалось избежать, однако он сломал ребра, и участие в марафоне стало невозможным», - рассказывает Кеэтс.