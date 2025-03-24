Кристен Михал: деньги должны как можно быстрее поступить в оборону

По словам Михала, как Эстония, так и Литва поставили себе цель в следующем году увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, а возможно и больше - в зависимости от возможностей рынка оборонной продукции. Таких же серьезных усилий ожидается и от других союзников.

«Планы не должны оставаться только на бумаге, деньги должны как можно скорее поступить в оборону и в оборонную промышленность. Конечно, ослабление правил по дефициту поможет странам реализовать эти усилия, но нам также необходимо добиться общеевропейского финансирования», - сказал Михал на пресс-конференции после встречи.

Оба премьер-министра сошлись во мнении, что возможные мирные переговоры не должны означать паузу в военной помощи Украине. Напротив - эту помощь необходимо ускорить.

«Мы знаем, что собой представляет Россия, и знаем, что ее цели не изменились. Эстония приняла решение увеличить свою помощь Украине на 25% сверх ранее утвержденных 0,25% от ВВП - это позволит закупить 10 000 снарядов на сумму 25 миллионов евро. Ведь поддерживающие слова поднимают дух, но на фронте действительно помогают оружие и боеприпасы», - подчеркнул Михал.

Он также отметил, что вся Европейская комиссия может сделать больше, и инициатива высокого представителя ЕС Каи Каллас о поставке Украине двух миллионов единиц боеприпасов - это крайне важный шаг.

Говоря о безопасности Балтийского региона, главы правительств подчеркнули важность продолжения сотрудничества по защите критически важной инфраструктуры. Синхронизация энергетических систем Балтии с континентальной Европой стала важной вехой на пути обеспечения энергетической безопасности. Теперь необходимо защитить результаты этих общих усилий от любых враждебных действий.

Летом балтийские страны подадут совместную заявку на финансирование инвестиционного пакета по защите энергетической инфраструктуры из средств Механизма «Соединяющая Европа». Активное сотрудничество продолжится и в вопросе получения дополнительного финансирования для проекта Rail Baltica в рамках следующего долгосрочного бюджета ЕС.

«Регион, соединенный скоростной железной дорогой - это ускоренное развитие экономики, обороны и прогресса. В Эстонии уже построена почти половина основной трассы», - отметил Кристен Михал.

Гинтаутас Палуцкас в ходе визита также встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом, председателем Рийгикогу Лаури Хуссаром и главой межпарламентской группы Эстонии и Литвы Энном Ээсмаа.