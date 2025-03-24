ФОТО До конца недели на оживленной улице в центре эстонского города посадят почти сотню берез

В настоящее время строители также устанавливают плитку на тротуарах. Аллар Наирис, руководитель проекта фирмы OÜ Atemo, заявил, что теплая осень и зима помогли выполнить работы по графику, и они смогли сдать многие работы до Рождества, как и планировалось. Теплая бесснежная зима и более ранняя по сравнению с предыдущими годами весна способствовали тому, что в последнюю неделю марта можно приступать к посадке деревьев и кустарников.​

​В ходе работ по обновлению, начавшихся в августе прошлого года, на улице было вырублено 58 берез. Хотя в первоначальных новостях о планах говорилось, что будет вырублен только ряд деревьев на краю проезжей части, а тот, что дальше, останется, к сожалению, пришлось удалить и несколько деревьев из второго ряда. Эти деревья были больными и могли повалиться как на улицу, так и на здания.