Сегодня на улицу Супелусе в Пярну, которая приобретает новый облик, привезли 94 красивых саженца березы, которые планируется посадить в течение недели.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ До конца недели на оживленной улице в центре эстонского города посадят почти сотню берез
В настоящее время строители также устанавливают плитку на тротуарах. Аллар Наирис, руководитель проекта фирмы OÜ Atemo, заявил, что теплая осень и зима помогли выполнить работы по графику, и они смогли сдать многие работы до Рождества, как и планировалось. Теплая бесснежная зима и более ранняя по сравнению с предыдущими годами весна способствовали тому, что в последнюю неделю марта можно приступать к посадке деревьев и кустарников.