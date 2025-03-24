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Таинственные листовки призывают жителей сдать свои сады в аренду

Перевод: Каролина Вертяева
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Недавно в почтовых ящиках частных домовладельцев появилось странное объявление с просьбой сдать в аренду участок земли в саду. Микродом на картинке не имеет отношения к объявлению.
Недавно в почтовых ящиках частных домовладельцев появилось странное объявление с просьбой сдать в аренду участок земли в саду. Микродом на картинке не имеет отношения к объявлению. Фото: Margus Ansu

Жители района Ропка в Тарту несколько дней назад обнаружили в своих почтовых ящиках листовки размером с открытку. В них предлагалось сдать в аренду часть своего двора, а взамен сулили заработок в тысячи евро. Теперь такие объявления начали появляться и в других местах.

Человек, разместивший эти объявления, уверяет, что это не обман. И выращивать что-либо на участках тартусцев он тоже не собирается. «Я ищу землю, где можно установить мини-дом», - пояснил он.

Он признал, что загадочное и немного таинственное содержание объявления может вызывать подозрения и заставить людей подумать, будто речь идет о мошенничестве. «Упоминание о деньгах в объявлении нужно, чтобы привлечь внимание», - добавил он.

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