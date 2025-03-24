Жители района Ропка в Тарту несколько дней назад обнаружили в своих почтовых ящиках листовки размером с открытку. В них предлагалось сдать в аренду часть своего двора, а взамен сулили заработок в тысячи евро. Теперь такие объявления начали появляться и в других местах.
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Таинственные листовки призывают жителей сдать свои сады в аренду
Человек, разместивший эти объявления, уверяет, что это не обман. И выращивать что-либо на участках тартусцев он тоже не собирается. «Я ищу землю, где можно установить мини-дом», - пояснил он.