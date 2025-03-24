Таинственные листовки призывают жителей сдать свои сады в аренду

Недавно в почтовых ящиках частных домовладельцев появилось странное объявление с просьбой сдать в аренду участок земли в саду. Микродом на картинке не имеет отношения к объявлению.

Жители района Ропка в Тарту несколько дней назад обнаружили в своих почтовых ящиках листовки размером с открытку. В них предлагалось сдать в аренду часть своего двора, а взамен сулили заработок в тысячи евро. Теперь такие объявления начали появляться и в других местах.