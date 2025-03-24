Пн, 24.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Новоиспеченный министр Кульдар Лейс пока не решил, вступит ли он в Партию реформ

Перевод: Павел Соболев
Copy
Кульдар Лейс.
Кульдар Лейс. Фото: Konstantin Sednev

Сегодня первый рабочий день министра инфраструктуры Кульдара Лейса, который руководил мероприятиями года Тартуской культурной столицы, был членом Пыльваского городского собрания и на протяжении многих лет - предпринимателем. Теперь Партия реформ несколько неожиданно доверила ему портфель министра инфраструктуры, хотя он и не является членом партии.

Говоря о планах на будущее, он пока очень немногословен; по словам нового министра, сначала ему нужно адаптироваться.

- Кульдар Лейс, как это министерство попало к вам в руки?

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх