Новоиспеченный министр Кульдар Лейс пока не решил, вступит ли он в Партию реформ

Сегодня первый рабочий день министра инфраструктуры Кульдара Лейса, который руководил мероприятиями года Тартуской культурной столицы, был членом Пыльваского городского собрания и на протяжении многих лет - предпринимателем. Теперь Партия реформ несколько неожиданно доверила ему портфель министра инфраструктуры, хотя он и не является членом партии.