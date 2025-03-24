Сегодня первый рабочий день министра инфраструктуры Кульдара Лейса, который руководил мероприятиями года Тартуской культурной столицы, был членом Пыльваского городского собрания и на протяжении многих лет - предпринимателем. Теперь Партия реформ несколько неожиданно доверила ему портфель министра инфраструктуры, хотя он и не является членом партии.
Для подписчиков
Новоиспеченный министр Кульдар Лейс пока не решил, вступит ли он в Партию реформ
Говоря о планах на будущее, он пока очень немногословен; по словам нового министра, сначала ему нужно адаптироваться.