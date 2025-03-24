Пострадавшая 13 марта в ДТП близ Раквере девушка по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии

Для выяснения обстоятельств серьезного дорожно-транспортного происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье, касающейся нарушения правил дорожного движения и требований к обращению с транспортными средствами. В случае, если водитель транспортного средства своими действиями причинил тяжкие телесные повреждения или смерть, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Все более точные обстоятельства происшествия, а также скорость автомобиля и точное состояние шин еще выясняются, - сказал представитель PPA. - Для выяснения трезвости водителя в больнице у него взяли кровь, ответ эксперта пока не получен».

Авария произошла, когда ехавший из Раквере BMW 13 марта около 17:00 по неизвестным причинам вылетел в правую сторону от дороги и боковой частью - со стороны пассажира - врезался сразу в три больших дерева.

21-летний мужчина, управлявший автомобилем, получил легкие травмы, однако 20-летняя женщина, бывшая пассажиркой, в результате столкновения застряла в машине, и спасателям пришлось использовать гидравлические инструменты, чтобы ее освободить. Скорая помощь доставила женщину в больницу в очень тяжелом состоянии.​