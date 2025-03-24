Советники покинувшей пост министра Сигне Рийсало получат в качестве выходного пособия по 3600 евро

Советники Лаура Курс и Герли Байда, вынужденные уйти в отставку вместе с Рийсало, получат единовременное выходное пособие в размере месячной зарплаты, или 3600 евро. Поскольку Рийсало возвращается в Рийгикогу, выходное пособие она не получит.

Йоко Алендер также покинула свой пост в понедельник, пост министра климата, но ее советники Марина Банченко, Авелийна Хельм и Кристина Викс продолжают работать советниками назначенного министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття. Алендер также вернется в Рийгикогу и, следовательно, останется без компенсации.