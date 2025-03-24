Сигне Рийсало, покинувшая сегодня пост министра социальной защиты, возвращается в Рийгикогу, а ее советники в министерстве, которым пришлось оставить работу вместе с ней, получат дополнительные выходные пособия в общем размере 7200 евро.
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Советники покинувшей пост министра Сигне Рийсало получат в качестве выходного пособия по 3600 евро
Советники Лаура Курс и Герли Байда, вынужденные уйти в отставку вместе с Рийсало, получат единовременное выходное пособие в размере месячной зарплаты, или 3600 евро. Поскольку Рийсало возвращается в Рийгикогу, выходное пособие она не получит.