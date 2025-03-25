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Интрига От социал-демократов зависит право голоса граждан РФ и серопаспортников. Как они проголосуют завтра? (1)

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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Tairo Lutter

Завтра, 26 марта, в Рийгикогу состоится решающее голосование, в результате которого мы узнаем, лишатся ли права голоса граждане Российской Федерации и Беларуси уже на ближайших муниципальных выборах. Кроме того, пока под вопросом и избирательное право обладателей серых паспортов. Rus.Postimees обратился к руководителю социал-демократов, от которых может зависеть исход голосования. 

Завтра в Рийгикогу состоится голосование в несколько этапов, которое может дать возможность парламенту Эстонии лишить права голоса на муниципальных выборах некоторые группы постоянных жителей страны.

Члены Рийгикогу проголосуют сначала по процедуре, то есть решат, можно ли вносить в срочном порядке изменения в Конституцию, которая закрепляет избирательное право на муниципальных выборах.

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