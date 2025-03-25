Завтра, 26 марта, в Рийгикогу состоится решающее голосование, в результате которого мы узнаем, лишатся ли права голоса граждане Российской Федерации и Беларуси уже на ближайших муниципальных выборах. Кроме того, пока под вопросом и избирательное право обладателей серых паспортов. Rus.Postimees обратился к руководителю социал-демократов, от которых может зависеть исход голосования.
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Интрига ⟩ От социал-демократов зависит право голоса граждан РФ и серопаспортников. Как они проголосуют завтра? (1)
Завтра в Рийгикогу состоится голосование в несколько этапов, которое может дать возможность парламенту Эстонии лишить права голоса на муниципальных выборах некоторые группы постоянных жителей страны.