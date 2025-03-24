АНАЛИЗ Большая перетряска в правительстве: спорные кандидатуры на каждом углу

Для Партии реформ наиболее фундаментальным вопросом было, что делать с министром обороны Ханно Певкуром. Конечно, Михал уже давно выиграл битву за пост председателя Партии реформ; внутри партии положение Михала как председателя и премьер-министра никто не оспаривает, по крайней мере, напрямую. Явной необходимости отпиливать ветку в виде экс-конкурента не было.

Однако вопрос Певкура уже давно вызывает головную боль: учитывая огромные деньги, идущие в оборонную сферу, можно было бы ожидать, что от него будут только хорошие новости, а не проблемы. Но было много именно проблем и ссор. Какова бы ни была вина или ответственность Певкура в том или ином случае, нельзя отрицать, что он не сумел содержать свой дом в порядке.