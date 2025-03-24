АНАЛИЗ Большая перетряска в правительстве: спорные кандидатуры на каждом углу

Выбор министров всегда сложен, но на этот раз лидерам двух коалиционных партий Кристену Михалу (Партия реформ) и Кристине Каллас («Ээсти 200») пришлось решать две задачи: как удовлетворить своих внутрипартийных оппонентов и дать приемлемые сигналы для общественности.
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Для Партии реформ наиболее фундаментальным вопросом было, что делать с министром обороны Ханно Певкуром. Конечно, Михал уже давно выиграл битву за пост председателя Партии реформ; внутри партии положение Михала как председателя и премьер-министра никто не оспаривает, по крайней мере, напрямую. Явной необходимости отпиливать ветку в виде экс-конкурента не было.