Российские войска нанесли ракетный удар по центру Сум, сообщают местные власти. По их данным, в результате удара ранения получили десятки человек, повреждены многоэтажные жилые дома и школа.
Российский ракетный удар по Сумам: ранены около 100 человек, в том числе дети. Что известно
Это несколько измененный перевод статьи, опубликованной на сайте Украинской службы Би-би-си. Оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.
Каки передают украинские СМИ, сайт городского совета Сум сообщает о 88 раненых, в числе которых - 17 детей.
Как рассказывают свидетели, многие люди были ранены осколками стекла. Удар пришелся по жилому району города, где находятся школа, несколько детских садов и инфекционная больница.
«Везде дети были», - рассказал Украинской службе Би-би-си один из жителей Сум.
Согласно информации главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, в результате российской атаки были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Артюх пишет, что Россия нанесла по Сумам ракетный удар, от которого также была повреждена школа. В момент атаки дети находились в бомбоубежище, из них никто не пострадал.
Спасатели эвакуировали 40 детей и 16 взрослых. Украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что здание школы частично разрушено.
Местные журналисты отмечают, что в момент попаданий в Сумах не была объявлена воздушная тревога.
Глава Сумской ОВА обнародовал видео с места происшествия, на котором слышны звуки взрывов.
На других видео, опубликованных областной администрацией, видны поврежденные здания и дым, который валит из квартир.
Взрывная волна вызвала значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В некоторых квартирах начались пожары, сообщает полиция.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео с последствиями удара по городу, отметив, что так Путин «прекращает» бить по гражданским.
Вероятно, он имел в виду предварительную договоренность о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, достигнутую во время недавнего телефонного разговора между российским президентом и Дональдом Трампом. Американские источники сообщали, что президенты США и России договорились о 30-дневном моратории на удары по всей инфраструктуре, а не только энергетической, однако в Москве эти сведения не подтверждали.
Как сообщили власти, места для ночевки жителей, чьи квартиры пострадали от удара, сейчас организуют в учебных заведениях.
На месте попаданий работают все экстренные службы - полиция, взрывотехники, спасатели и медики.
В ночь с 29 на 30 января российский беспилотник попал в многоэтажное здание в Сумах. Тогда погибли девять человек, еще 13 были ранены, в том числе ребенок.
Сумская область Украины, граничащая с Белгородской и Курской областью России, почти ежедневно подвергается ударам дронов, ракет и управляемых авиационных бомб, которые наносят большие повреждения. Кроме того, область находится в досягаемости российской артиллерии.
С августа прошлого года, когда ВСУ начали операцию в Курской области, обстрелы Сумской области активизировались.
В конце февраля российская армия пересекла государственную границу в Сумской области и попыталась зайти вглубь украинской территории, чтобы заставить ВСУ отойти из Курской области.
Российские военные пока не комментировали данные об ударе по Сумам.