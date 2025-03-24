Российский ракетный удар по Сумам: ранены около 100 человек, в том числе дети. Что известно

Это несколько измененный перевод статьи, опубликованной на сайте Украинской службы Би-би-си. Оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.

Каки передают украинские СМИ, сайт городского совета Сум сообщает о 88 раненых, в числе которых - 17 детей.

Как рассказывают свидетели, многие люди были ранены осколками стекла. Удар пришелся по жилому району города, где находятся школа, несколько детских садов и инфекционная больница.

«Везде дети были», - рассказал Украинской службе Би-би-си один из жителей Сум.

Согласно информации главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, в результате российской атаки были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Артюх пишет, что Россия нанесла по Сумам ракетный удар, от которого также была повреждена школа. В момент атаки дети находились в бомбоубежище, из них никто не пострадал.

Спасатели эвакуировали 40 детей и 16 взрослых. Украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что здание школы частично разрушено.

Местные журналисты отмечают, что в момент попаданий в Сумах не была объявлена воздушная тревога.

Глава Сумской ОВА обнародовал видео с места происшествия, на котором слышны звуки взрывов.

На других видео, опубликованных областной администрацией, видны поврежденные здания и дым, который валит из квартир.

Взрывная волна вызвала значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В некоторых квартирах начались пожары, сообщает полиция.