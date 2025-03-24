Кошачий приют просит о помощи: волонтеры выходили голодного кота, но ему нужна операция на глазах

По словам представителя приюта, кота местные жители начали кормить, пустили жить в предбанник сауны, прочистили ему глазки, но проблема не исчезала. Также пытались найти хозяина кота, при этом у животного не было чипа. Хозяин до сих пор не найден.

Итак, кот попал под опеку Cats Help и в кошачью комнату. Кота также отвезли в клинику на проверку глаз, и выяснилось, что у него общая проблема для нестерилизованных котов, точнее, внутренний заворот века, который постоянно раздражает глаз.

Спасенному коту уже в среду на этой неделе предстоит сделать операцию по коррекции век, на которую общественная организация Cats Help собирает пожертвования. Вы можете внести свой вклад здесь.

Коту также срочно нужна передержка, где он сможет восстановиться после операции.

По данным Cats Help, кот выглядит как животное довольно редкой породы. «В клинике ветеринары предположили, что в нем может течь кровь норвежского дикого кота или какой-то еще более крупной породы, потому что он большой, с очень большими лапами».