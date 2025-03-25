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Студия Postimees: экономика нащупала точки роста? Отвечает Тыну Мертсина

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Чем удивит свежий прогноз Банка Эстонии? Нащупала ли экономика точки роста? Где ждать открытия новых рабочих мест? Все ли риски учтены?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Следите за эфиром в 15:00!

  • Насколько оптимистичен весенний прогноз Банка Эстонии?
  • Как новые кредиты и налоги отразятся на бюджетном дефиците?
  • Взбодрит ли экономику вливание денег в оборонную отрасль? Появятся ли новые рабочие места?
  • Как можно оценить ситуацию с безработицей? 
  • Какова ситуация с потреблением?
  • Как возможные пошлины США отразятся на Европе? 
  • Если ли позитивные сигналы извне для экономики?
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