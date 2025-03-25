Чем удивит свежий прогноз Банка Эстонии? Нащупала ли экономика точки роста? Где ждать открытия новых рабочих мест? Все ли риски учтены?
Студия Postimees: экономика нащупала точки роста? Отвечает Тыну Мертсина
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Следите за эфиром в 15:00!
- Насколько оптимистичен весенний прогноз Банка Эстонии?
- Как новые кредиты и налоги отразятся на бюджетном дефиците?
- Взбодрит ли экономику вливание денег в оборонную отрасль? Появятся ли новые рабочие места?
- Как можно оценить ситуацию с безработицей?
- Какова ситуация с потреблением?
- Как возможные пошлины США отразятся на Европе?
- Если ли позитивные сигналы извне для экономики?