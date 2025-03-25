На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Смотрите интервью в повторе!

Выдержки из беседы:

– Насколько оптимистичен весенний прогноз Банка Эстонии?

– Прогноз роста ВВП таков: +1,5% на 2025 год и +2,6% на 2026 год. Эти цифры совпадают и у Банка Эстонии, и у Swedbank. Однако теперь ситуация во многом будет зависеть от происходящего на внешних рынках. А там много неопределенности, делать прогнозы сейчас очень сложно. В этом и заключается сильный риск.

– Чем удивил прогноз Банка Эстонии?

– В этом году инфляция разгонится до 6%. Это высокий показатель, влияющий на потребление. От этого напрямую зависит покупательская способность населения.

Ощутимую роль в разгоне инфляции до 6% сыграл налог на регистрацию автомобилей (+1,2% – прим. ред.). Очевидно, что в этом году инфляция будет расти быстрее, чем в минувшем.

– С учетом автоналога, роста акцизов и налога с оборота, возможно, инфляция даже превысит 6%?

– Если не в этом, то в следующем году многое будет зависеть от того, на сколько таможенные тарифы увеличат стоимость импортного товара. Протекционизм, увеличение таможенных тарифов несомненно повлияют на инфляцию. Например, уже видно, что в США инфляция выше, чем прогнозировалась.

– Если президент Трамп введет таможенные пошлины в 25% против Европы, как это отразится на экономике Эстонии?