- Рост ВВП в 1,5% не обеспечит восстановления
- На внешних рынках много неопределенности
Чем удивил свежий прогноз Банка Эстонии? Нащупала ли экономика точки роста? Где ждать открытия новых рабочих мест? Все ли риски учтены?
Чем удивил свежий прогноз Банка Эстонии? Нащупала ли экономика точки роста? Где ждать открытия новых рабочих мест? Все ли риски учтены?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Смотрите интервью в повторе!
Выдержки из беседы:
– Насколько оптимистичен весенний прогноз Банка Эстонии?
– Прогноз роста ВВП таков: +1,5% на 2025 год и +2,6% на 2026 год. Эти цифры совпадают и у Банка Эстонии, и у Swedbank. Однако теперь ситуация во многом будет зависеть от происходящего на внешних рынках. А там много неопределенности, делать прогнозы сейчас очень сложно. В этом и заключается сильный риск.
– Чем удивил прогноз Банка Эстонии?
– В этом году инфляция разгонится до 6%. Это высокий показатель, влияющий на потребление. От этого напрямую зависит покупательская способность населения.
Ощутимую роль в разгоне инфляции до 6% сыграл налог на регистрацию автомобилей (+1,2% – прим. ред.). Очевидно, что в этом году инфляция будет расти быстрее, чем в минувшем.
– С учетом автоналога, роста акцизов и налога с оборота, возможно, инфляция даже превысит 6%?
– Если не в этом, то в следующем году многое будет зависеть от того, на сколько таможенные тарифы увеличат стоимость импортного товара. Протекционизм, увеличение таможенных тарифов несомненно повлияют на инфляцию. Например, уже видно, что в США инфляция выше, чем прогнозировалась.
– Если президент Трамп введет таможенные пошлины в 25% против Европы, как это отразится на экономике Эстонии?
– США занимают в списке экспортных рынков Эстонии шестую позицию. Примерно 5% эстонского экспорта идет в Америку. Во всем экспорте 30% составляют мобильные средства связи 5G.
И если заметного прямого влияния пошлин на экономику Эстонии не будет, то косвенно окажутся задетыми и экспорт, и импорт. Имеет значение и то, будут ли защитные тарифы США едиными против всего ЕС или нет.
– По подсчетам Банка Эстонии, при таможенных пошлинах со стороны США в 25% и ответных мерах со стороны Евросоюза ВВП Эстонии может сократиться на 0,5%. То есть, ожидаемый рост экономики в 1,5% скорректируется на 0,5%?
– Даже если рост ВВП остановится на 1%, это нельзя назвать плохим показателем. Разумеется, для восстановления экономики этого мало, особенно если учитывать, как долго продолжался спад. Нормальным можно считать рост в 2–3%.
Самый глубокий спад экономики пришелся на начало минувшего года. Со второго квартала 2024 года показатели стали немного улучшаться относительно предыдущего квартала, но в годовом сравнении картина изменилась к лучшему только в IV квартале (+1,2% – прим.ред.). В целом, 2024 год завершился в минусе: –0,2%. В 2025 году ожидается рост ВВП: +1,5%.
– Как новые кредиты и налоговая ситуация отразятся на бюджетном дефиците?
– Повышение налогов увеличит инфляцию в этом году примерно на 1,33%. От этого зависит состояние экономики, покупательская способность населения и конкурентоспособность предприятий. Частное потребление обеспечивает примерно половину ВВП Эстонии. Слабое потребление оказывает негативное влияние на ВВП. Разумеется, повышение налогов негативно влияет на экономику.
Откуда же происходит рост экономики? Сказывается постепенное улучшение внешнего спроса и уменьшение процентных ставок.
Если говорить о влиянии кредитов и налоговых изменений, то с их учетом дефицит госбюджета может увеличиться до 4%. Конечная цифра зависит от суммы кредита.
В минувшем году кредитная нагрузка достигла примерно 24% от ВВП. Если повысить долю кредитов, дефицит бюджета может уменьшиться. При этом увеличатся расходы по выплате процентов. В минувшем году эти выплаты составили 233 млн евро.
Долговая нагрузка влияет и на конкурентоспособность. В минувшие два-три года Эстония больше всех потеряла в конкурентоспособности в сравнении с другими странами ЕС.
– Исключено ли введение новых налогов?
– Надеюсь, что в этом и следующем году мы больше не увидим новых налогов. Государство понимает, что их введение негативно влияет на экономику.
– Отразится ли положительно на экономике вкладывание денег в военную промышленность?
– Влияние на экономику будет зависеть от объемов импорта и уровня производства в Эстонии. Чем больше продукции будет производиться в Эстонии, тем больше пользы для экономики. В общем, ожидается позитивный эффект.
– Принесут ли растущие расходы на оборону новые рабочие места?
– В течение последних двух-трех лет в Эстонии появилось уже около 130 предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом. Если спрос продолжит расти, то увеличатся инвестиции и количество рабочих мест.
– Как вы оцениваете ситуацию с безработицей?
– В минувшем году безработица составила 7,6% (на этот год прогнозируется столько же – прим.ред.). В 2023 году было 6,4% безработных. Показатели выросли, но с учетом столь долгого спада экономики – это не самый критичный уровень. Swedbank прогнозирует в этом году даже небольшое уменьшение безработицы. При росте экономики спрос на рабочую силу, как правило, повышается.
– Останутся ли в госбюджете средства на повышение зарплат учителям, спасателям, полицейским?
– Рост дефицита госбюджета сокращает возможности для повышения зарплат.
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