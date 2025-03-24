Нетрезвый водитель спровоцировал тяжелую аварию, женщину и ребенка доставили в больницу

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило около 19:40. В деревне Хинса в Вырумаа на 265-м километре трассы Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа столкнулись автомобили Peugeot Partner и Ford Focus. По предварительным данным, Ford двигался по главной дороге, когда со второстепенной дороги прямо перед ним вывернул Peugeot.