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Нетрезвый водитель спровоцировал тяжелую аварию, женщину и ребенка доставили в больницу

Перевод: Павел Соболев
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Сегодня вечером на трассе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Вырумаа водитель с признаками употребления алкоголя стал виновником серьезного дорожно-транспортного происшествия. Скорая помощь доставила женщину и ребенка с места аварии в больницу.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило около 19:40. В деревне Хинса в Вырумаа на 265-м километре трассы Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа столкнулись автомобили Peugeot Partner и Ford Focus. По предварительным данным, Ford двигался по главной дороге, когда со второстепенной дороги прямо перед ним вывернул Peugeot.

В момент аварии в автомобиле Ford находились женщина и ребенок. Медики Скорой помощи оказали им первую помощь на месте, а затем доставили в больницу.

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