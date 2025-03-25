В Эстонии во вторник чтят память жертв мартовской депортации

Прошло 76 лет с того с момента, как более 20 тысяч эстонцев были сосланы в Сибирь.

В основном это были гражданские лица, женщины, старики и дети. Большинство депортированных были освобождены в 1958 году, последние из высланных были освобождены в 1965-м.

Мартовская волна депортаций 1949 года, длившаяся четыре дня, стала самым крупным террористическим актом Советского Союза против эстонцев, и подобные же депортации имели место в Литве и Латвии.

В те дни власти задержали и поместили в вагоны для скота, направлявшиеся в Сибирь, более 20 700 эстонцев, почти 80 процентов из которых составляли женщины и дети. Известно, что самым младшим депортированным был трехдневный младенец, самому старшему было 85 лет. В Сибири погибло около 3000 из отправленных на поселение.