Об этом в понедельник, 24 марта, сообщил сам Голдберг в своей статье под заголовком «Администрация Трампа случайно написала мне о своих военных планах». Позднее эту информацию подтвердили и в Белом доме.

Вероятно, это одно из самых серьезных нарушений в системе безопасности в новейшей военной истории США, отмечает агентство AFP.

По словам Голдберга, он получил приглашение в онлайн-чат 11 марта текущего года, всего за четыре дня до официального объявления Вашингтона о начале боевых действий против хуситов в Йемене. В чате участвовали 18 человек, среди них были ключевые представители американского руководства, в частности министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, советник по нацбезопасности Майк Уолц. Как пишет главред издания, они подробно обсуждали время и цели нанесения ударов, возможную реакцию других стран, а также потенциальные риски и последствия.

По словам Голдберга, детальный план военных действий США был отправлен в чат за два часа до начала военной операции. В плане содержалась точная информация о комплектах оружия, целях и сроках, говорится в материале.

Голдберг: Я никогда не сталкивался с таким нарушением секретности

Главред The Atlantic поначалу сомневался в подлинности чата: «Я не думал, что это может быть реальным. А потом начали падать бомбы».