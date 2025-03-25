Главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили в секретный групповой чат в мессенджере Signal, где высокопоставленные члены Совета национальной безопасности США обсуждали детали предстоящей военной операции против йеменских хуситов.
Об этом в понедельник, 24 марта, сообщил сам Голдберг в своей статье под заголовком «Администрация Трампа случайно написала мне о своих военных планах». Позднее эту информацию подтвердили и в Белом доме.
Вероятно, это одно из самых серьезных нарушений в системе безопасности в новейшей военной истории США, отмечает агентство AFP.
По словам Голдберга, он получил приглашение в онлайн-чат 11 марта текущего года, всего за четыре дня до официального объявления Вашингтона о начале боевых действий против хуситов в Йемене. В чате участвовали 18 человек, среди них были ключевые представители американского руководства, в частности министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, советник по нацбезопасности Майк Уолц. Как пишет главред издания, они подробно обсуждали время и цели нанесения ударов, возможную реакцию других стран, а также потенциальные риски и последствия.
По словам Голдберга, детальный план военных действий США был отправлен в чат за два часа до начала военной операции. В плане содержалась точная информация о комплектах оружия, целях и сроках, говорится в материале.
Голдберг: Я никогда не сталкивался с таким нарушением секретности
Главред The Atlantic поначалу сомневался в подлинности чата: «Я не думал, что это может быть реальным. А потом начали падать бомбы».
«Я никогда прежде не сталкивался с таким вопиющим нарушением секретности. Члены Совета национальной безопасности действительно используют Signal, но обычно - только для организации встреч и решения логистических вопросов, а не для обсуждения военных операций», - заявил Голдберг.
Представитель Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз сообщил, что в настоящее время правительство расследует, как телефонный номер журналиста был добавлен в правительственный чат. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что ничего не знает об инциденте.
Сенатор-демократ: Нацбезопасность США - «в руках дилетантов»
Члены Демократической партии резко раскритиковали команду Трампа за допущенную ошибку. Сенатор Крис Кунс заявил, что каждый из состоявших в чате госслужащих совершил уголовное преступление. А сенатор Элизабет Уоррен назвала этот инцидент «невероятно опасным».
«Наша национальная безопасность находится в руках абсолютных дилетантов», - написала Уоррен в соцсети X.
Военные действия США в Йемене
15 марта Дональд Трамп заявил, что приказал американским вооруженным силам начать «решительные и мощные» военные действия против хуситов в Йемене. По его словам, ВС США нанесли воздушные удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские суда и восстановить свободу судоходства в Красном море.
Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah в тот же день сообщил о нанесении ударов по столице Йемена Сане. По данным органов здравоохранения, управляемых хуситами, в результате ударов ВВС США по меньшей мере девять человек погибли и еще девять получили ранения.