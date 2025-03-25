Эксперты высоко оценили выступление Оття Тянака: он мог спокойно выиграть в Кении

Эксперты финского портала Rallit.fi – Тони Хейнонен (ТХ), Аки Хиетавала (АХ) и Вилле Хирвонен (ВХ) – высоко оценили его выступление. Свое мнение выразили и аналитики издания DirtFish. Давайте посмотрим, как они оценили выступление эстонского гонщика.

ТХ: оценка – 9. Более высокий балл – 9,5 – получил только победитель Элфин Эванс.

«Критиковать эстонца, по сути, не за что. Без технических проблем в пятницу Отть Тянак мог бы спокойно выиграть в Кении. Но Safari Rally – это гонка, где неудачи не должны сбивать с толку, нужно продолжать атаковать. Тянак справился с этим и заслуженно занял второе место. Это было его лучшее выступление в сезоне».

АХ: оценка – 9. Более высокий балл – 10– получил только Элфин Эванс.

«Второе место показывает высокий уровень не только Оття Тянака, но и, в особенности, Hyundai. Ранее Safari Rally не был самым удачным этапом для южнокорейского автопроизводителя, но теперь сразу два автомобиля финишировали на подиуме. Эстонец заслуживает похвалы за свое выступление. Возможно, в начале гонки стоило быть чуть осторожнее».

ВХ: оценка – 9. Более высокий балл – 10 – получил только Элфин Эванс, а третьему призеру Тьерри Невиллю поставили 8.

«Хорошее выступление от эстонца. Он выдержал сложную гонку без серьезных проблем. Умело скорректировал свой темп, когда стало ясно, что бороться за победу не получится. Совсем другое выступление по сравнению с началом прошлого сезона. Но почему-то остается ощущение, что мы еще не видели лучшего Тянака. Сможет ли он повысить свой уровень по ходу сезона?»

DF: оценки не ставили, но выступление Оття Тянака признали вторым по значимости после Элфина Эванса.

«Выбрать между Тянаком и Эвансом действительно сложно, поэтому ориентируемся на итоговый результат гонки. Отрыв уже превышал 45 секунд, так что Safari Rally вполне мог остаться за Тянаком. Однако проблема с приводным валом в пятницу днем поставила его в ситуацию, когда бороться с Эвансом уже не представлялось возможным».

Сезон WRC продолжится 21–24 апреля новым для чемпионата асфальтовым этапом на Канарских островах.