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Новый глава Кассы страхования от безработицы будет зарабатывать более 9000 евро в месяц

Редактор: rus.postimees.ee
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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Новым председателем правления Кассы по безработице решением совета организации назначен Герт Тийвас, который приступит к работе в новой должности 21 апреля, сообщает Rus.ERR.

Его оклад составит 9500 евро в месяц, сообщила во вторник «Актуальная камера».

Ранее Тийвас работал генеральным директором Таллинской фондовой биржи, а также занимал руководящие должности в крупных компаниях частного сектора.

По словам председателя совета Кассы страхования по безработице Ааро Лоде, конкурс на должность нового руководителя был очень сильным, в нем участвовали 50 кандидатов.

Предыдущий руководитель Кассы по безработице Меэлис Паавель, который возглавлял организацию 23 года, не захотел снова выдвигаться на эту должность.

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