Новый глава Кассы страхования от безработицы будет зарабатывать более 9000 евро в месяц

Его оклад составит 9500 евро в месяц, сообщила во вторник «Актуальная камера».

Ранее Тийвас работал генеральным директором Таллинской фондовой биржи, а также занимал руководящие должности в крупных компаниях частного сектора.

По словам председателя совета Кассы страхования по безработице Ааро Лоде, конкурс на должность нового руководителя был очень сильным, в нем участвовали 50 кандидатов.

Предыдущий руководитель Кассы по безработице Меэлис Паавель, который возглавлял организацию 23 года, не захотел снова выдвигаться на эту должность.