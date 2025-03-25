Новым председателем правления Кассы по безработице решением совета организации назначен Герт Тийвас, который приступит к работе в новой должности 21 апреля, сообщает Rus.ERR.
Новый глава Кассы страхования от безработицы будет зарабатывать более 9000 евро в месяц
Его оклад составит 9500 евро в месяц, сообщила во вторник «Актуальная камера».
Ранее Тийвас работал генеральным директором Таллинской фондовой биржи, а также занимал руководящие должности в крупных компаниях частного сектора.
По словам председателя совета Кассы страхования по безработице Ааро Лоде, конкурс на должность нового руководителя был очень сильным, в нем участвовали 50 кандидатов.
Предыдущий руководитель Кассы по безработице Меэлис Паавель, который возглавлял организацию 23 года, не захотел снова выдвигаться на эту должность.