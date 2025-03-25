В свою очередь, Ирина Гехт ранее не имела вообще никакого отношения к этому региону. Она родилась в Курганской области, а в соседней Челябинской дослужилась до первого заместителя губернатора региона. С мая 2024 года Гехт занимала должность «председателя правительства» оккупированной РФ части Запорожской области, которую Россия целиком считает своим регионов.

Как заявил на предшествующей назначению встрече с Гехт Владимир Путин, в Запорожской области она работала «достаточно уверенно и результативно». «На Север поедете?» - спросил у нее российский президент. «Поеду», - ответила ему Гехт.

Неизвестно, какие задачи поставлены перед Ириной Гехт в Ненецком автономном округе. Да и должность эта, по сути, чисто символическая, ведь округ - самый малонаселенный регион России, в котором сегодня проживает чуть больше сорока тысяч человек. А вся его экономика строится вокруг добычи нефти и ее транспортировке на Варандейском терминале - он же крупнейший налогоплательщик в регионе.

Но, как говорится, главное - с чего-то начать. Всего лишь несколько месяцев назад в Еврейской автономной области губернатором была назначена Мария Костюк, до этого работавшая в фонде «Защитники Отечества» (от помогает «ветеранам СВО»). Теперь появился губернатор, имеющий в анамнезе статус второго в иерархии власти чиновника в одной из оккупационных администрацией. А там на очереди - еще 80 с лишним регионов.

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