В России появился первый губернатор, сделавший карьеру на оккупированных территориях, - ею стала Ирина Гехт, назначенная главой Ненецкого автономного округа. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Первый губернатор с оккупированных территорий, «большая приватизация» и ультиматум украинцам. Обзор событий в РФ
Министерство финансов готовит в России «большую приватизацию»: продавать собираются компании, национализированные за три года войны после ухода западных брендов. Владимир Путин подписал указ, который предписывает гражданам Украины на оккупированных территориях до 10 сентября «урегулировать свой правовой статус» - или покинуть «новые регионы», которые Россия считает своими.
Первый губернатор с оккупированных территорий
В России появился первый глава региона, который обязан своей карьере работе на оккупированных территориях: бывшая «глава правительства» оккупированной Россией части Запорожской области Ирина Гехт назначена губернатором Ненецкого автономного округа. До этого с оккупированных территорий приезжали новые ректоры вузов, депутаты и сенаторы, а вот губернатор, занимавший там одну из ключевых гражданских должностей, появился впервые.
Место главы Ненецкого автономного округа стало вакантным после того, как предыдущий губернатор региона Юрий Бездудный объявил о своей отставке в связи с переходом на новую работу (какую - не уточняется). Бездудному на посту губернатора явно не везло. Его отправили туда фактически с целью объединения региона с соседней Архангельской области, но он провалил региональный референдум: жители проголосовали против. Затем Бездудный провалил еще один референдум: Ненецкий автономный округ стал единственным регионом в России, жители которого проголосовали против поправок к Конституции РФ в 2020 году, благодаря которым Владимир Путин смог избраться на свой пятый срок в 2024 году. А в марте 2024 года именно в Ненецком округе на президентских выборах Владимир Путин показал самый низкий результат в стране.
В свою очередь, Ирина Гехт ранее не имела вообще никакого отношения к этому региону. Она родилась в Курганской области, а в соседней Челябинской дослужилась до первого заместителя губернатора региона. С мая 2024 года Гехт занимала должность «председателя правительства» оккупированной РФ части Запорожской области, которую Россия целиком считает своим регионов.
Как заявил на предшествующей назначению встрече с Гехт Владимир Путин, в Запорожской области она работала «достаточно уверенно и результативно». «На Север поедете?» - спросил у нее российский президент. «Поеду», - ответила ему Гехт.
Неизвестно, какие задачи поставлены перед Ириной Гехт в Ненецком автономном округе. Да и должность эта, по сути, чисто символическая, ведь округ - самый малонаселенный регион России, в котором сегодня проживает чуть больше сорока тысяч человек. А вся его экономика строится вокруг добычи нефти и ее транспортировке на Варандейском терминале - он же крупнейший налогоплательщик в регионе.
Но, как говорится, главное - с чего-то начать. Всего лишь несколько месяцев назад в Еврейской автономной области губернатором была назначена Мария Костюк, до этого работавшая в фонде «Защитники Отечества» (от помогает «ветеранам СВО»). Теперь появился губернатор, имеющий в анамнезе статус второго в иерархии власти чиновника в одной из оккупационных администрацией. А там на очереди - еще 80 с лишним регионов.
«Грабь награбленное» от российского Минфина
Российское министерство финансов предложило провести в стране «большую приватизацию». Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов. «На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году», - заявил он на прошлой неделе.
Как позднее уточнил его заместитель Алексей Моисеев, точного списка претендентов на приватизацию пока не существует, но среди возможных вариантов - более 30 государственных компаний. Однако из комментария Моисеева понятно, о каких именно компаниях идет речь: «В прошлом году мы приняли акты, которые позволяют выявлять неэффективное использование имущества. И в этом году нужно активизировать вынесение на комиссию таких предложений». То есть, правительство собирается продать то, что оно национализировало с 2023 по 2025 годы.
Поводы для национализации были разные. Какие-то заводы отбирали у нынешних владельцев по искам Генеральной прокуратуры РФ - внезапно через 30 лет оказывалось, что в процессе их приватизации в начале 1990-х годов были совершены непростительные правовые ошибки. Какие-то компании были национализированы в связи с «нарушения законодательства о противодействии коррупции» - так в руки государства попал крупнейший производитель макарон «Макфа» и один из крупнейших автодилеров «Рольф».
Наконец, какие-то предприятия были отобраны указами президента РФ у законных владельцев в связи с «угрозой национальной безопасности» - как находящиеся в руках иностранцев, и при этом имеющие стратегическое значение для страны. Так, например, были национализированы активы французского производителя молочных продуктов Danone.
Какие-то из национализированных предприятий, между прочим, уже нашли своих владельцев. Например, тот же Danone в России достался бывшему замминистра сельского хозяйства Чечни Руслану Алисултанову.
А вот на тех компаниях, которые не заинтересовали российских олигархов и чиновников, правительство намерено еще немного подзаработать. Ожидается, что «большая приватизация» принесет в бюджет до 500 миллиардов рублей.
Ультиматум украинцам
Граждане Украины, проживающие в так называемых новых регионах России, должны до 10 сентября 2025 года определиться со своим правовым статусом в РФ или покинуть страну. Такое требование содержится в указе, который на прошлой неделе подписал российский президент Владимир Путин.
Речь идет, по сути, о требовании получить российское гражданство. Вряд ли украинские граждане, проживающие на территориях, которые Россия считает своими, смогут претендовать в этих регионах на какой-то еще легальный статус.
Кроме того, до 10 июня украинские граждане должны подтвердить отсутствие у них ВИЧ и принести в государственные органы справку о том, что они не употребляют наркотики. Это требование, которое является стандартным для всех иностранных граждан, находящихся на территории РФ, таким образом распространилось и на «новые территории».
По российским меркам эти сроки - не только не репрессивные, но и льготные. Другие иностранные граждане в других регионах России, находящиеся на территории страны без легальных оснований, должны «урегулировать свой статус» до 30 апреля этого года. Таких в России, по данным полиции, более 685 тысяч человек.
То есть, ультиматум украинцам на оккупированных территориях убивает сразу двух зайцев. И поддерживает среди россиян ксенофобскую истерику по отношению ко всем мигрантам в целом, и решает задачи оккупационных администраций по наведению «порядка» на вверенных им территориях. Такая вот получается комплексная репрессивная политика.