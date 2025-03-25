Назначение Игоря Таро («Ээсти 200») на пост министра внутренних дел стало поводом для воспоминаний о его студенческих годах в Москве.
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Новый министр МВД Игорь Таро: в Москве мне пытались максимально усложнить жизнь
В начале 2000-х Таро окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, защитив дипломную работу на тему «Эстония и Россия: информационный фактор взаимопонимания». Позже он работал в России корреспондентом Õhtuleht, а также освещал события в России в качестве корреспондента ERR.