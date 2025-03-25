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Новый министр МВД Игорь Таро: в Москве мне пытались максимально усложнить жизнь

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Слева - министр внутренних дел Игорь Таро, справа от него Тоомас Уйбо, Танель Тейн и Хендрик Йоханнес Террас.
Слева - министр внутренних дел Игорь Таро, справа от него Тоомас Уйбо, Танель Тейн и Хендрик Йоханнес Террас. Фото: Mihkel Maripuu

Назначение Игоря Таро («Ээсти 200») на пост министра внутренних дел стало поводом для воспоминаний о его студенческих годах в Москве.

В начале 2000-х Таро окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, защитив дипломную работу на тему «Эстония и Россия: информационный фактор взаимопонимания». Позже он работал в России корреспондентом Õhtuleht, а также освещал события в России в качестве корреспондента ERR.

С учетом практик российских спецслужб возникает вопрос: пытались ли когда-либо установить с ним контакт с целью вербовки? «Мне кажется, что вербовочная деятельность обычно ведется через позитивные жесты и создание благоприятной атмосферы, - говорит Таро и признает, что его работу и пребывание там на протяжении многих лет пытались сделать максимально неудобными. - Когда я пересекал границу в Псковской области, у всех остальных проверка занимала 20 секунд, у меня - всегда 20 минут. Для них я был явно очень неприятной и нежелательной персоной».

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